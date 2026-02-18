李蒨蓉主動求歡被打槍！羞曝「夫妻上次恩愛時間」…自認婚姻牢友

記者陳芊秀／綜合報導

女星李蒨蓉與富商老公李德立結婚21年，時常拍片與粉絲分享婚姻點滴。夫妻倆日前更新影片，分享「中年夫妻的性生活」，大膽公開兩人的恩愛頻率，真實互動引發網友共鳴。

▲李蒨蓉與老公挑戰中年夫妻默契大考驗。（圖／翻攝自IG）

恩愛時間都說出口！

影片中夫妻倆透過白板作答，挑戰彼此默契。當被問到上次恩愛的時間，兩人皆露出尷尬又驚訝的表情，老公更直喊「糗」，深怕答案對不起來。所幸翻牌後，李蒨蓉寫下「昨天晚上」，老公則精確計算為「17小時」，見到答案吻合，李蒨蓉這才鬆了一口氣笑說：「這樣子還算吻合吧？」

李蒨蓉自認「牢友」

雖然恩愛時間同步，但兩人對關係的定義卻大相逕庭。李德立深情寫下兩人像「熱戀情人」，不料李蒨蓉卻新增選項填寫「牢友」、「一直在婚姻的墳墓裡坐牢」。

提到對彼此裸體的想法時，夫妻倆的互動更是充滿「笑果」。李德立不假思索選擇「想撲倒」，卻遭李蒨蓉當場吐槽：「可是你沒有真的來撲倒啊！」虧老公只是「用嘴巴下達指令」。她毒舌表示，看到老公裸體只覺得「怎麼有運動，肚子還是大」，更直言被老公的肚子抓住眼球，「其他地方都看不太到」。

主動求愛常碰壁

李蒨蓉坦言在這段婚姻中，自己主動求歡被拒絕的次數比較多，每次興致高昂時，老公常以「我好累」、「明天再說」等理由打槍，雖然李德立在鏡頭前不斷否認，但尷尬的表情還被攝影師拍下特寫。

網友表示很愛李蒨蓉的中年夫妻系列，輪番留言「好好笑，先生還是有點求生意志的」、「這個先生很可愛，太太很美麗大方」。有人稱讚「老公嘴巴比較甜」，釣出李蒨蓉本人回應「必須的！ 求生本能」。