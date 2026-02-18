ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李蒨蓉主動求歡被打槍！羞曝「夫妻上次恩愛時間」…自認婚姻牢友

記者陳芊秀／綜合報導

女星李蒨蓉與富商老公李德立結婚21年，時常拍片與粉絲分享婚姻點滴。夫妻倆日前更新影片，分享「中年夫妻的性生活」，大膽公開兩人的恩愛頻率，真實互動引發網友共鳴。

▲▼李蒨蓉與老公挑戰中年夫妻真心話大考驗。（圖／翻攝自IG）

▲李蒨蓉與老公挑戰中年夫妻默契大考驗。（圖／翻攝自IG）

恩愛時間都說出口！

影片中夫妻倆透過白板作答，挑戰彼此默契。當被問到上次恩愛的時間，兩人皆露出尷尬又驚訝的表情，老公更直喊「糗」，深怕答案對不起來。所幸翻牌後，李蒨蓉寫下「昨天晚上」，老公則精確計算為「17小時」，見到答案吻合，李蒨蓉這才鬆了一口氣笑說：「這樣子還算吻合吧？」

李蒨蓉自認「牢友」

雖然恩愛時間同步，但兩人對關係的定義卻大相逕庭。李德立深情寫下兩人像「熱戀情人」，不料李蒨蓉卻新增選項填寫「牢友」、「一直在婚姻的墳墓裡坐牢」。

提到對彼此裸體的想法時，夫妻倆的互動更是充滿「笑果」。李德立不假思索選擇「想撲倒」，卻遭李蒨蓉當場吐槽：「可是你沒有真的來撲倒啊！」虧老公只是「用嘴巴下達指令」。她毒舌表示，看到老公裸體只覺得「怎麼有運動，肚子還是大」，更直言被老公的肚子抓住眼球，「其他地方都看不太到」。

主動求愛常碰壁

李蒨蓉坦言在這段婚姻中，自己主動求歡被拒絕的次數比較多，每次興致高昂時，老公常以「我好累」、「明天再說」等理由打槍，雖然李德立在鏡頭前不斷否認，但尷尬的表情還被攝影師拍下特寫。

網友表示很愛李蒨蓉的中年夫妻系列，輪番留言「好好笑，先生還是有點求生意志的」、「這個先生很可愛，太太很美麗大方」。有人稱讚「老公嘴巴比較甜」，釣出李蒨蓉本人回應「必須的！ 求生本能」。

李蒨蓉

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家：台北媳婦成功

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

大年初二不能洗衣服？回娘家15禁忌避開：睡午覺、待太晚恐招厄運

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

丫頭喊話養郭書瑤一輩子！　盤點演藝圈4對感人閨蜜情

《延禧》片尾歌手也是從這畢業！《超級星光大道》8位冠軍近況曝

天王女徒弟賣內衣「奶頭跑出來」！她被丟2塊求露胸 5直播事故全放送

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

陳漢典陪Lulu回娘家！變身泰雅女婿「爆汗搗年糕」打太久影片快轉

