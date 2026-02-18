鄭麗文紅繩「神秘抖動4次」！20年資深媒體人：別只看剪過的10秒

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者陳芊秀／綜合報導

國民黨主席鄭麗文16日除夕出席法鼓山祈福儀式時，手中的紅繩異常抖動，引發各界關注討論。資深媒體人狄志為18日發文發文分享看法，直指影片背後隱藏的細節比大眾看到的更多，並感嘆：「不要只看被剪輯過的十秒鐘就下結論。」

▲國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）

▲國民黨主席鄭麗文手中的紅繩突然自主抖動，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／法鼓山）

20年媒體人直覺：看完整版

紅繩抖動的畫面曝光後，迅速在網路上引發討論。狄志為提到，現在的網友觀察入微，「有人慢動作播放、有人放大畫面、有人抓時間軸分析」，各種推理層出不窮，從神蹟、政治暗示到物理震動皆有論述。

而狄志為身為超過20年資歷的媒體人，先看完法鼓山的完整直播影片。他發現，新聞剪出的畫面僅僅幾秒，但實際情況是：「抖動其實不只畫面裡那兩次。前後加起來，大概有四次，而且有幾次幅度還不小。」

抖動時機點引聯想

狄志為進一步觀察發現，其中一次抖動發生時，鄭麗文的表情明顯產生變化，「眼神往上看，像是在確認發生什麼事。」 最令網友感到驚訝的是，其中一次抖動的時間點，恰巧卡在現場誦念祈願詞：「干戈永息，爭戰不起，相敬相助，人間淨土」 之際。對此他也感嘆，若對照該時間點看去，「畫面張力很強，也難怪會被截出來放大討論。」

狄志為：比起答案更重要的是態度

對於各界爭論這究竟是物理性的「共振」還是難以解釋的現象，狄志為保持中立。他分析，大鐘敲擊的聲波確實可能牽動繩索，但他也指出，「有幾次抖動的節奏，跟敲擊的瞬間好像不完全同步」，這也正是目前網路上討論最激烈的部分。

最後，狄志為呼籲大眾在網路時代應保持客觀，「不要只看被剪輯過的十秒鐘，就下結論」。他認為這件事已演變成一種「各自解讀」的現象，但與其急著找答案，他更希望這段畫面能帶來正向影響：「如果這段畫面能讓大家多一點善念，少一點對立，那也未必是壞事。」

