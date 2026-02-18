2026春晚超狂4亮點！王楚然花神絕美、武打機器人…收視最高是他

記者陳芊秀／綜合報導

大陸中央廣播電視總台2026春節聯歡晚會（簡稱：春晚）於16日（除夕）播出，根據統計平台酷雲發表的收視數字，央視春晚整體收視率達41.02%。整場節目收視率最高落在歌手周深的音樂表演《吉量》，《ETtoday星光雲》為大家整理春晚4大亮點。

▲大陸央視春晚整體收視率突破40%。（圖／翻攝自微博）

直播成績創13年新高！春晚收視率破40%

據《北京日報》報導，央視春晚在全國電視市場的直播總收視份額高達 79.29%，創下近13年來的新高。另外，根據酷雲與歡網發表的收視數據，整場晚會在21:14左右達到最高潮，峰值收視率一舉突破40.46%（部分平台統計達41.02%），市場占有率更驚人地來到92.66%，幾乎全中國大陸的觀眾都在看春晚。

▲春晚節目收視走勢。（圖／翻攝自微博）

周深神曲《吉量》穩坐歌舞類收視冠軍

在競爭激烈的歌舞類節目中，由周深演繹的深圳原創歌曲《吉量》展現了強大的吸粉能力，平均收視率達40.07%，成功斬獲該類別的收視冠軍。緊隨其後的是鳳凰傳奇與農民合唱團合作的《來曬秋》，以39.99%的成績位居第2名。

《吉量》是以《山海經》中象徵祥瑞的神獸「吉量馬」為靈感，傳遞「健康如意」的新春祝福。周深身著金色刺繡白禮服，與56名身著各民族服飾的兒童（含台灣高山族）共同表演。

▲周深演唱《吉量》收視最高。（圖／翻攝自微博）

王一博、郭富城男神合體

陸網討論度高的還有王一博與郭富城《閃耀動起來》，兩代男神難得同台唱跳，展現強大舞台張力，也是網路熱門話題。不過收視率卻未能擠進前3名。

▲郭富城、王一博跨世代合體。（圖／翻攝自微博）

現象級亮點《賀花神》

歌詠創意秀《賀花神》打造AI影像結合真實舞台，並找來12明星扮演12花神，總導演于蕾透露，十二花神的形象皆經過深度考據，每位演員即便僅亮相20秒。其中王楚然扮演「王昭君」相關關鍵字閱讀量突破2億，成為節目最美亮點。

▲《賀花神》結合AI影像技術，是春晚最美亮點。（圖／翻攝自微博）

遊戲《黑神話：悟空》亮相春晚

大陸打造的3A電玩大作《黑神話：悟空》，在浙江義烏分會場亮相。機器人身披紅袍戰甲、手持金箍棒，配合《雲宮迅音》展現空中高難度動作，被網民讚為「賽博大聖」。

▲大陸電玩遊戲《黑神話：悟空》罕見以機器人演繹在春晚節目亮相。（圖／翻攝自微博）

此外，在武術表演節目《武 BOT》中，機器人與人類武行大玩功夫，被譽為科技與傳統的最強合體，然而部分網友認為機器人表演很尬，有網友忍不住留言「今年的春晚，聽說機器人節目比往年多了一些，因此就少了人的味道。，AI遍地的世界，我想念人」。

▲2026春晚出現人類與機器人對打。（圖／翻攝自微博）

▲部分大陸網友認為春晚AI感、機器人太多。（圖／翻攝自微博）