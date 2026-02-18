ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王楚然「紅衣昭君」春晚爆紅！僅出場20秒…回眸熱度飆2億狂漲粉

記者陳芊秀／綜合報導

2026央視春晚最美一幕！大陸女星王楚然在央視春晚表演節目《賀花神》登場，僅亮相20秒卻驚豔全網，更引發關鍵字話題在微博的閱讀量迅速突破2億，更創下單日漲粉超過65萬的驚人紀錄。

▲▼王楚然「紅衣昭君」大陸春晚爆紅！僅出場20秒。（圖／翻攝自微博）

▲王楚然扮「紅衣昭君」首度亮相大陸央視春晚。（圖／翻攝自微博）

王楚然20秒「名場面」：紅衣回眸

[廣告]請繼續往下閱讀...

《賀花神》中，王楚然扮演歷史傳奇美女「王昭君」。她身著一襲飽滿的正紅長袍，手持樂器阮咸，在舞台上展現出冷白肌膚與紅衣的強烈視覺對比。最令觀眾屏息的，莫過於一段俯拍旋轉回眸的鏡頭，將王昭君離鄉時的家國情懷與不捨詮釋得淋漓盡致。

▲▼王楚然「紅衣昭君」大陸春晚爆紅！僅出場20秒。（圖／翻攝自微博）

▲▼王楚然「紅衣昭君」大陸春晚爆紅！僅出場20秒。（圖／翻攝自微博）

▲王楚然出場僅20秒。（圖／翻攝自微博）

這段歌詠創意秀全長5分48秒，穿插多位女星扮演12花神的片段，而王楚然「十月芙蓉」的部分僅僅放送20秒，直播收視率一度飆升至38.36%。

▲▼王楚然「紅衣昭君」大陸春晚爆紅！僅出場20秒。（圖／翻攝自微博）

▲王楚然花神片段美翻。（圖／翻攝自微博）

20分鐘速成阮咸

除了外型驚艷，據陸媒報導，負責指導王楚然彈奏姿勢的老師表示，為了呈現最真實的演奏姿態，王楚然僅用20分鐘便掌握了傳統樂器「阮咸」的彈奏姿勢，加上調整細節時態度謙虛，獲得老師的高度評價。此外，該節目的服裝靈感源自馬王堆漢墓出土文物，結合芙蓉花的堅韌意象，紅衣象徵不屈精神。

王楚然漲粉

王楚然第一次在央視春晚登場，其微博粉絲數在演出後單日內從691萬激增至766萬，漲粉數超過65萬。專業人士分析，這次春晚的「出圈」大大提升了她的公眾知名度。陸網更瘋讚「春晚造型美爆了」、「確實很美，雖然她一直都很好看，但一出來還是有被驚艷到」、「王楚然絕了」、「全國人民都喜歡美女」、「我們家然然終於被看到了，終於不是全網黑了」。

關鍵字

央視春晚王楚然賀花神微博漲粉阮咸

