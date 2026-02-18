阿Ken沒拜年被抓包！周杰倫限動點名「吐槽」…遭神回一句秒語塞

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫與好友的私下互動依舊充滿赤子之心。適逢馬年春節，他大發限動公開點名《周遊記》主持人阿Ken（林暐恆），笑虧對方竟然要「老大」親自提醒才拜年，甚至開啟「毒舌模式」，連環吐槽阿Ken與好友的拜年訊息「沒誠意」。

▲周杰倫限動笑虧阿Ken沒拜年。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

周杰倫首先曬出與阿Ken的對話截圖，只見他一開頭就霸氣追問：「是怎樣」、「怎麼每次都是我要提醒你」、「什麼日子了，還不拜年嗎？」。阿Ken隨後火速回覆長串祝賀詞，祝福周董「馬年大吉」、「計畫馬到成功」、「生意馬上賺錢」。

不過這份熱情，被周杰倫直指：「你這個是群發的吧？」。阿Ken連忙回是自己想的，周董則繼續糾結文案：「我跟做生意什麼關係啊？」阿Ken機智回覆：「你有服飾店吧！！！」周董才語塞承認：「好像有。」周杰倫事後還在限動上發文：「身為《周遊記》的主持人，還要我提醒你跟老大拜年嗎？奇怪了」。

▲阿Ken、周杰倫對話曝光。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

除了阿Ken，周杰倫也一一點名冠霖、罐頭、杜哥、劉教練（劉畊宏）等人的對話，透露這些人都不用提醒。其中收到劉畊宏西裝筆挺的拜年圖，對方還傳訊形容：「人模人樣的拜年」。但他看到杜哥祝福「祝越來越愛音樂！」，再度笑虧：「其實杜哥的拜年也是廢話……，你是沒有文筆了嗎？難道周遊記裡面沒有人有誠意的拜年嗎？」。

▲周杰倫限動點名冠霖、罐頭、杜哥、劉教練（劉畊宏）都有傳訊息拜年。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲劉畊宏拜年圖。（圖／翻攝自IG／周杰倫）



看著好友傳來的拜年圖，周杰倫也忍不住吐槽，指冠霖的手繪賀圖看起來也像群發，對方發限動強調自己親自做圖，還做了兩個版本。然而周董依舊不買帳，神回覆：「你做的圖發給一堆人，還是變成群發」，眾人互動讓網友全笑翻。

▲冠霖拜年圖是自己做的，被周杰倫神回覆：「你做的圖發給一堆人，還是變成群發」。（圖／翻攝自IG／周杰倫）