安心亞遇狂風「超短裙」險走光！　范姜彥豐甩綠帽低溫上工當男一

▲范姜彥豐敬業地專注在自己的表現上；在藝界混了多年，難得戲裡戲外都是男一的咖位。（圖／鏡週刊提供）

歷經農曆蛇年一樣熱鬧到不行的娛樂新聞，《鏡週刊》娛樂組的攝影腳勤跟了整年，除了〈鏡爆頭條〉與〈鏡爆焦點〉，還有一幅幅不忍拋棄的狗仔漏網畫面，歲末年終實在很想跟讀者們好好分享一波～

趁著即將邁入馬年，剛好來個年度出清，敬祝大家過完春節「馬」上變好看、「馬」上錢包長肉，毅力全「馬」走，未來一「馬」當先，爽事自己「騎」來就對了！

▲范姜彥豐（左一）開拍新戲，據說會與多位女演員有層次豐富、情緒張力十足的精彩對手戲。（圖／鏡週刊提供）

范姜彥豐離了婚後加碼宣布自己被「粿王」戴了好大一頂綠帽，也暫時成為了某種腥聞受害者般的流量人物之一。本刊在蛇年尾聲直擊范姜彥豐復出開工，當上了豎屏劇《她的手，我想牽》的男主角！

▲冷天冒雨拍完戲，范姜彥豐收工之後終於能撐著傘離去。（圖／鏡週刊提供）

當天寒流來襲，范姜彥豐在毛毛雨中進門又出來，很是敬業地跟同場的陳敬宣、李京恬等人對戲。據稱，范姜彥豐「角色設定極具重量，是一個穿梭在眾多女性角色之間的關鍵人物」；祝他新年駿馬生風，帶來一整年的順遂平安。

妝髮完露腿 安心亞短裙馬來瘋

▲安心亞（左）一身休閒打扮，表情很放鬆並接地氣。（圖／鏡週刊提供）

本刊在蛇年初始，直擊安心亞先是穿著簡單的運動套裝，腳踩毛毛拖鞋，跟著助理去做妝髮；沒想到走出髮廊後，安心亞換了裝、披風下辣穿短裙，露腿但剛好遇到強風吹襲；好在助理眼明手快、出手壓裙避免春光乍洩，也讓安心亞全身上下亂成某種風情萬種的女星。

▲做好妝髮的安心亞（右）穿短裙現身但遇風襲，忙顧下也顧不了上。（圖／鏡週刊提供）

回顧安心亞去年除了參演電影《陽光女子合唱團》，算是成為了億萬級的票房明星，還有《整形過後》《我們的藍調時光》的露出；民間有句吉祥話說得好，馬年順風順水，心想事成一路奔馳，也算是事業終於再掀另波高潮的安心亞的寫照囉～

被跟拍降溫 宋宋各務孝太熱戀馬停蹄

去年某天，本刊直擊「樂天女孩」宋宋（宋婉卉）與男友各務孝太出門閒逛，雖然毫無遮掩、出雙入對，挺公開大方的，只是不知是否因為曾被媒體拍到，約會時警覺心頗高，沒再像之前那樣大手牽小手，小倆口只是悠閒地隨意看看與逛逛而已。

▲感情曝光許久的宋宋（左）、各務孝太（中），已不像之前被拍時會牽手同進同出了。（圖／鏡週刊提供）



戀情曝光即將邁向第3年的宋宋、各務孝太，歷來曾有十指緊扣、同色同款情侶褲，以及相黏撐傘等畫面。過往各務孝太自稱單身，嘴硬的宋宋也說各務孝太「只是認識很久的朋友。」檯面上頗有包袱的兩人，只能說像緩慢閃著的跑馬燈，不停、不慢、剛剛好讓人喘吧？

▲宋宋（左）、各務孝太（右）在華山文創園區約會，行程頗文藝。（圖／鏡週刊提供）



