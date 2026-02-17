王祖賢加拿大過年近況曝　「現身超市買年貨」被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星王祖賢20多年前息影，目前定居加拿大溫哥華潛心修佛，並開設一間艾灸館，親自參與經營。平時偶爾會透過社群更新近況的她，最近在小紅書上傳一支短片，與粉絲們分享自己的過年行程。

▲王祖賢現身加拿大超市買年貨。（圖／翻攝自小紅書）

王祖賢在文中表示，即便身在海外，傳統習俗依然是生活的重心，過年日常不外乎是「買買年貨、包包餃子」，她認為這樣的過年方式「好像和國內也沒什麼區別」。對她而言，春節不僅是節日，更是情感的紐帶，「我們的心在過年的時候是心心相應，繫在一起的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王祖賢拍短片分享過年行程。（圖／翻攝自小紅書）



為了迎接新春，王祖賢特別拍片公開自己的採買行程，影片中可見她親自前往當地的華人超市，穿梭在年節商品中，為此她坦言：「辦年貨可真不容易，還挺累的。」在年貨採買之餘，王祖賢也不忘為對粉絲送上祝福，一口氣列舉多句吉祥話，從工作上的「升職加薪」、「節節高升」，到生活中的「心想事成」、「大吉大利」以及「笑口常開」，還特別提到，希望大家都能「福至心來」，並以「年年有餘」作為結尾。

▲王祖賢分享過年行程。（圖／翻攝自小紅書）