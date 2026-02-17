吳淡如「20年來首次在台過年」　親揭童年陰影：一直找機會落跑

記者王靖淳／綜合報導

藝人兼作家吳淡如平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，昨（16）日她就在臉書發文分享，今年是她這20年來，第一次在台灣過年，意外揭露多年來對農曆新年的恐懼。

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）



吳淡如坦言，自14歲便很少回家過長假，早年對過年充滿陰影，主因在於圍爐時常被親戚長輩藉機數落。她回憶求學時期常被問考什麼系、交友狀況，婚後則被催生，當時心中滿是如「你都沒念大學還管我這麼多」等直白OS，卻礙於禮貌不敢翻臉。為了躲避這些關心，吳淡如表示多年來過年總是一直找機會落跑，直言過年總是想著「應該要去哪個地方度假。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳淡如自曝20年來首次在台灣過年。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如透露，自己今年提議招待全家飛往日本鄉下旅行，甚至大方表示機票全由她出，沒想到竟遭女兒投下否決票。有趣的是，吳淡如試圖勸說女兒放下書本去洗溫泉，卻反遭女兒瞪了一眼，並訓誡道：「沒有媽媽這樣教小孩的，讀書就是要很認真。」雖然過年出國的計畫告吹，吳淡如一家最終留在台中過年，但這種平靜的年節氛圍，讓曾對過年有陰影的她也倍感舒適。