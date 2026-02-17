ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

看得出這6女星幾歲？自律菜單一次看
馬年福袋整理！汽車、商務艙現場抽
胡瓜「險違約交割三千萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 小孟老師 黃少谷 蕭閎仁 珍琳 張兆志 許允樂 Makiyo

吳淡如「20年來首次在台過年」　親揭童年陰影：一直找機會落跑

記者王靖淳／綜合報導

藝人兼作家吳淡如平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，昨（16）日她就在臉書發文分享，今年是她這20年來，第一次在台灣過年，意外揭露多年來對農曆新年的恐懼。

▲▼吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如坦言，自14歲便很少回家過長假，早年對過年充滿陰影，主因在於圍爐時常被親戚長輩藉機數落。她回憶求學時期常被問考什麼系、交友狀況，婚後則被催生，當時心中滿是如「你都沒念大學還管我這麼多」等直白OS，卻礙於禮貌不敢翻臉。為了躲避這些關心，吳淡如表示多年來過年總是一直找機會落跑，直言過年總是想著「應該要去哪個地方度假。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲吳淡如自曝20年來首次在台灣過年。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如透露，自己今年提議招待全家飛往日本鄉下旅行，甚至大方表示機票全由她出，沒想到竟遭女兒投下否決票。有趣的是，吳淡如試圖勸說女兒放下書本去洗溫泉，卻反遭女兒瞪了一眼，並訓誡道：「沒有媽媽這樣教小孩的，讀書就是要很認真。」雖然過年出國的計畫告吹，吳淡如一家最終留在台中過年，但這種平靜的年節氛圍，讓曾對過年有陰影的她也倍感舒適。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

吳淡如

推薦閱讀

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

7小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

20小時前

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

20小時前

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

22小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

9小時前

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

2/16 08:00

眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極　水滴耳環被虧像「洗衣膠囊」

眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極　水滴耳環被虧像「洗衣膠囊」

6小時前

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

23小時前

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

4小時前

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

19小時前

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

4小時前

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」
賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！

賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到

見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

木蘭專訪

木蘭專訪

談詩玲專訪

談詩玲專訪

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

【手勁太強了吧！】小寶寶絲滑推動2個大行李箱　嬰兒床照樣搞定

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前0

大黃丫頭必看短劇！10部「擦邊18禁」片單…內褲勾引、霸總強制愛

27分鐘前11

台灣過年「瘋甄嬛傳」BBC也關注！　6.7萬人同時在線看皇上駕崩

49分鐘前10

吳淡如「20年來首次在台過年」　親揭童年陰影：一直找機會落跑

2小時前41

炎亞綸刮刮樂買2000中1萬！　「只刮一區」網狂吸好運

2小時前20

不只子瑜、舒華！2025年5位台灣男星在韓出道　從選秀到SOLO創佳績

2小時前53

八點檔女星認「懷孕後性慾變強」　狂做春夢：這樣正常嗎？

3小時前1

樂天女孩甜美拜年！　彭彭笑喊想當花蓮觀光大使

3小時前76

看得出這6女星幾歲？天心「20年不吃鹽酥雞」鍾欣怡戒珍奶 殘酷菜單曝

3小時前31

再婚李玉璽首過年！許允樂「情侶紅帽T放閃」　全家團圓溫馨依偎

4小時前44

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    7小時前2425
  2. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    20小時前229
  3. 張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭
    20小時前3234
  4. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  5. 老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘
    22小時前2413
  6. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    9小時前
  7. 初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌
    2/16 08:004
  8. 眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極
    6小時前127
  9. 大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來
    23小時前129
  10. 胡瓜「險違約交割三千萬」！
    4小時前149
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合