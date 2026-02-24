2月24日星座運勢／獅子克服阻礙 水瓶提升專業
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：提升專業能力
感情：主動接近異性
財運：持之以恆工作
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：積極參與培訓
感情：兩人漸漸曖昧
財運：善於把握好運
幸運色：淡藍色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：逐漸消散陰霾
感情：嘗試瞭解對方
財運：明智購買商品
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：協助突破瓶頸
感情：兩人甜美相愛
財運：創意創造財富
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：金牛
金牛座 ♉
工作：運用團體創意
感情：感情投其所好
財運：意外獲得商機
幸運色：紫色
貴人：雙魚
小人：射手
處女座 ♍
工作：工作同事合作
感情：戀愛會有進展
財運：主動參與投資
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：擔任團隊領導
感情：精心設計禮物
財運：工作獲得好運
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：持續努力事業
感情：充滿戀愛氛圍
財運：善於發掘機會
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天秤
雙魚座 ♓
工作：共同克服困難
感情：單身者桃花多
財運：踏實努力工作
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：自信迎接挑戰
感情：保持理智付出
財運：投資贏得彩券
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：處女
獅子座 ♌
工作：克服挑戰阻礙
感情：打扮亮眼型象
財運：積極抓住商機
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：迎接每天好運
感情：感情溫度昇華
財運：獲得意外收益
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響