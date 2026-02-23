2月23日星座運勢／天蠍珍藏美好回憶 天秤創造浪漫時刻
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：促進靈感創新
感情：無限愛與包容
財運：調整鎖定目標
幸運色：白色
貴人：處女
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：避免溝通衝突
感情：意義非凡難忘
財運：觀看國際情勢
幸運色：绿色
貴人：天秤
小人：魔羯
天秤座 ♎
工作：有效評估制度
感情：創造浪漫時刻
財運：瞬間突破盲點
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：改進工作表現
感情：重視對方感受
財運：賺錢大門開啟
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：有效引導行動
感情：一起成長進步
財運：內心恐慌不安
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：處女
處女座 ♍
工作：建立專家形象
感情：貼心關懷呵護
財運：編修退休藍圖
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：領導部門合作
感情：擁有情感基礎
財運：標的出類拔萃
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：領導階層培訓
感情：美好回憶珍藏
財運：獲俐落袋為安
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：克服事業障礙
感情：得到伴侶照顧
財運：緊抓重生機會
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：推動多元融合
感情：用心安排貼心
財運：避免私心作祟
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：降低業務風險
感情：擁有共同夢想
財運：歡喜迎接收成
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛
射手座 ♐
工作：研究競爭市場
感情：貼心入微溫馨
財運：總算水到渠成
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響