樂天女孩甜美拜年！　彭彭笑喊想當花蓮觀光大使

大年初一喜迎新春，樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」成員彭彭，以招牌甜笑向球迷拜年。憑藉自然不做作的可愛魅力與親和力，她近年人氣持續攀升，成為場邊備受矚目的焦點。迎接馬年，她開心送上祝福：「新年快樂！祝大家馬年行大運，錢包滿滿、好運連連，最重要的是身體健康！」

▲彭彭甜美拜年。（圖／承信運動行銷提供）



身為道地花蓮人的她，一談到過年便藏不住笑意。「我一年最期待的就是現在，可以名正言順，回家睡到飽。」彭彭笑說，春節對她而言就是「充電模式全開」，陪家人、吃家鄉味，「光是回到花蓮，心情就會自動變好。」

加入樂天女孩後，彭彭也感受到自己的改變。她坦言，過去個性偏內向，「以前看到這麼多人會緊張，現在反而蠻享受跟大家互動。」她笑著分享，最大的收穫就是變得更有自信，「原來自己也可以站在舞台上發光。」對於一路相挺的粉絲，她暖心表示：「真的很謝謝你們一直都在，新的一年也要繼續一起製造回憶！」

▲彭彭身材姣好。（圖／承信運動行銷提供）



提到家鄉花蓮，彭彭語氣多了幾分認真與心疼。她指出，近年因天災影響，觀光受到不小衝擊，「其實花蓮還是那個很美、很療癒的地方。」她也不忘替家鄉「認真推坑」：「風景美、空氣好，現在住宿也很實惠，真的很適合來放空、慢慢玩。」

新的一年，彭彭更悄悄許下心願。「如果有一天能當花蓮觀光大使，我一定會超認真介紹。」她希望能透過自身影響力，把家鄉的山海美景與人情味分享給更多人，「希望大家不只是在螢幕上看見花蓮，而是真的走進花蓮。」