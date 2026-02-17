ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張兆志揭「離婚許允樂內幕」
過年紅包「14禁忌」一次看
5藝人集體轉行當房仲
8台群星同台春晚！伊能靜：所有台灣人燃起感動　周深牽花蓮原民上台

記者張筱涵／綜合報導

2026年央視春晚於2月16日除夕夜登場，其中台灣群星合唱的〈寶島戀歌〉以及周深演唱的〈吉量〉成為晚會焦點。央視官方微博以「台灣金曲喚起兩岸共同記憶」形容節目，指熟悉旋律響起，「跨越山海的思念瞬間抵達」。

台灣藝人合唱〈寶島戀歌〉　伊能靜談思鄉情

〈寶島戀歌〉由胡德夫、辛曉琪、伊能靜、周傳雄、蘇有朋、侯佩岑、歐陽娜娜、陳立農等人共同演出。伊能靜除夕當天也在微博發文分享心情，多年來「在婆婆家邊吃年夜飯邊看春晚，已經成為一種傳統」，形容春晚「與其說是一場晚會，不如說是一個親切的大家長，滿含對每個『小孩』的美好與祝福。」她回憶嫁到東北後的年味，「電視裡歌舞升平，電視外是家人的唠嗑，兩種聲音交織成了我嫁進東北後，記憶中最深刻的『年味』。」

▲▼伊能靜。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲春晚〈寶島戀歌〉。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

今年伊能靜首度以表演者身分登上春晚舞台：「今年的春晚很特別，我沒坐在家裡陪伴公婆，也沒有回到台北的家和媽媽、姐姐團聚，而是成為了春晚的一員、為千家萬戶演出。」並表示，希望透過〈寶島戀歌〉「在除夕夜的歌聲中，通過歌聲傳遞出家的呼喚，讓兩岸的親人都能感受到我們深藏在心底對家的依賴與眷戀。」

此外，伊能靜在央視受訪時也提到，二十多年前曾與蘇有朋在總台合作，這次再度同台格外感慨。她談到自己演唱〈踏浪〉時說：「我自己唱的〈踏浪〉也是我小時候聽的民謠歌曲，我覺得就有一種特別有思鄉之情的感覺，我相信所有中國台灣的朋友聽到的時候都會被燃起一種感動，我自己在第一次彩排的時候真的很感動。」

▲▼伊能靜。（圖／翻攝自微博／央视频）

▲伊能靜受訪。（圖／翻攝自微博／央视频）

周深《吉量》結合神話與民族元素　花蓮女孩登台演出

另一個受到討論的節目是周深演唱的〈吉量〉。歌曲靈感來自《山海經》中的神馬「吉量」，舞台上則由「貴州村T」團隊的56名不同民族孩童身穿傳統服飾走秀演出。

▲▼周深春晚。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲周深春晚表演。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

在舞台畫面中，身著各民族傳統服飾的少年兒童依序走上舞台，周深則牽著一名小女孩，該女孩也掀起中國網友熱議，中國網友紛紛指出「原來周深最後拉著走的小朋友是台島原住民」。

▲▼周深春晚。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲微博網友討論。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《貴洲日報》報導，該名女孩是來自台灣花蓮的蘿碧克·都砮，她的母親受訪時表示，接到邀請時「真的很驚喜」，認為這樣的場合與機會相當難得，「對孩子而言，這是一次打開視野的經歷。」不過目前這篇新聞在《貴州日報》平台已經被刪除，至截稿前未重新張貼。

