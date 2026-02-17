「戲說一姐」豪氣過年！陳小菁「女兒輩紅包12萬起跳」　孫輩每人6000元

記者張筱涵／綜合報導

農曆新年將至，藝人陳小菁分享今年春節計畫，笑說難得擁有5天假期，「可以在家打牌打5天！」不過提到紅包支出，她卻直呼「怎麼算都還是虧」，驚人數字曝光，也讓現場眾人直呼太豪氣。

▲陳小菁對於過年5天假期很快樂。（圖／三立提供）



陳小菁透露，目前家族孫輩已有8位，第9個孫子將於月底出生，光是孫子紅包若以每人6000元計算，就是一筆不小的開銷。至於女兒輩紅包更大方，每人高達12萬元。她笑說：「算高嗎？因為我未來是靠他們啊！我把我的養老金存在他們那邊。」雖然紅包支出可觀，但她表示其實女兒們與女婿、孫輩也都會包孝親紅包給她，加起來動輒二、三十萬元，總會給一個吉利數字，「不過怎麼包，我還是虧啦！」她笑得爽朗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳小菁包給孫輩紅包基本是6000元，包給女兒輩則是12萬元。（圖／三立提供）



談到過年習俗，陳小菁表示，大年初一一定會回彰化老家，並全家出動前往南投指南宮拜拜祈福，「一定要走春，有行才會剩。」她說，大家族一起出門拜拜格外熱鬧。初二則是女兒們回娘家的日子，她笑說自己平常就常在娘家，反而沒有所謂「回娘家」的問題，「她們回來，我就等著茶來伸手、飯來張口。」笑稱自己負責打牌賺錢就好，因為家人都會各自準備食物，甚至連小朋友愛吃的披薩都會自備，大大減輕準備年菜的壓力。

陳小菁透露，初二家族聚會人數經常多達三、四十人，若再加上朋友，場面更加壯觀。她坦言剛結婚時其實很不適應，因為娘家人口簡單，「我們家三個兄弟姐妹，加上爸媽，人超少。」但童年時因為祖父母關係，也曾是大家族成長，如今反而習慣人多熱鬧的過年氣氛。至於牌運如何？她笑說：「還不錯！因為他們都會讓我。」成了家族牌桌上的人氣王。

除了家庭話題外，陳小菁也分享老公去年開始投入蛋黃酥生意，自行研發「迷你蛋黃酥」，口碑逐漸傳開，今年過年已生產超過2000盒。她開心表示，若生意持續穩定，先前投入的資金很快就能回收。不過因為訂單熱絡，連員工都忍不住笑喊：「老闆娘你不要再宣傳了啦！」讓她又驚又喜。今年春節，陳小菁在熱鬧家族、牌桌歡笑與甜點事業中迎接新年，她笑說，只要一家人健康平安，再忙再花錢都值得。