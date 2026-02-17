ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張兆志揭「離婚許允樂內幕」
過年紅包「14禁忌」一次看
5藝人集體轉行當房仲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄭少秋 小孟老師 黃少谷 蕭閎仁 珍琳 張兆志 許允樂 Makiyo

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

記者張筱涵／綜合報導

農曆大年初三喜氣滿滿，華視財經節目《鈔錢部署》特別邀請到重量級嘉賓綜藝天王胡瓜坐鎮。難得現身財經節目的瓜哥，一開場就展現天王氣場，以「馬」為主題祝福觀眾，他也大方承認自己是節目的粉絲，直呼：「有一集真的看得我快笑死！」

▲胡瓜上《鈔錢部署》大談慘痛理財史 驚爆錄影完「險違約交割三千萬」。（圖／華視提供）

▲胡瓜分享理財看法。（圖／華視提供）

越理財財越遠？胡瓜自嘲：命格與財運相剋

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到投資理財，胡瓜自嘲命格與財運「相剋」。他坦言自從經歷早年的「郭婉容事件」後，對股市便心生畏懼。胡瓜也首度公開自己最慘痛的投資經驗：「我曾在台積電僅64元時買進，打算長期存股，但當時因為沒簽相關條款，加上遇到「沒緣分」的營業員，在我錄影時將股票賣得一塌糊塗。」

胡瓜苦笑說：「人家說你不理財、財不理你；我是越理財，財越遠離我！」這段慘痛經驗讓他轉向投資保險與房地產。雖然他曾在台積電股價 800 元時再度上車，中途不斷上演「買了又賣、賣了又追」的投資拉鋸戰，最終在 1700 元附近獲利出場，看似完美收官，沒想到當他滿心期待股價拉回、準備再度進場時，台積電卻直接開啟「不回頭模式」，一路狂奔。

算錯小數點的代價：差點違約交割三千萬

節目中，胡瓜更爆料一樁險些釀成大禍的「數學烏龍」。某次他看準股價想想下單 10 張股票，心裡算盤打著總共是310萬，沒想到錄影結束後，發現銀行員奪命連環叩，他趕緊回電，行員竟在電話那頭驚恐大喊：「瓜哥！你下單的是10張，要3100萬啊！」嚇得他收工後趕緊東湊西湊才化解違約交割危機。

談到下單風險，胡瓜自嘲自己親自下單風險太大，但若交給銀行代操，他又捨不得被抽手續費，他語帶調皮地笑說：「叫別人代操，他只要抽我一點點我就不要了！」 讓全場聽得膽戰心驚卻又笑聲不斷。

隨後，胡瓜細數手中幾支持股並現場進行精準分析，專業程度讓主持人盧燕俐驚呼連連，忍不住笑稱：「瓜哥真的是投資大戶，幸好你沒來主持《鈔錢部署》，不然我就沒飯吃了！」胡瓜則發揮綜藝天王本色，指著錄影現場複雜的分析線圖，一臉正經地開玩笑說：「你們才是專家，還會看這個『樂譜』？」 盧燕俐噴笑回答：「那是線圖啦！」兩人雞同鴨講的幽默互動讓現場笑聲不斷。

▲胡瓜上《鈔錢部署》大談慘痛理財史 驚爆錄影完「險違約交割三千萬」。（圖／華視提供）

▲胡瓜上《鈔錢部署》大談慘痛理財史。（圖／華視提供）

儘管在股市浮沈，胡瓜強調「有多少錢做多少事」，並表示自己最愛的還是做節目，就像是最新作品《週末最強大》，所以無法隨時盯盤。對於現今猖獗的詐騙，胡瓜更是氣憤表示：「連我的臉都被拿去賣海狗丸、賣山楂！我還需要賣那些嗎？」

最後，胡瓜與盧燕俐共同勉勵觀眾，人生最值得投資的是「自己」，有閒錢再理財。瓜哥語重心長地提醒：「台灣詐騙猖狂都是因為一個『貪』字，越急越糟糕，一定要冷靜思考、慎選管道，安全第一。」笑中帶警惕、過年不忘理性，《鈔錢部署》大年初三過年特別節目，用綜藝的方式陪觀眾笑談投資人生，也替新的一年留下滿滿笑聲與提醒。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

胡瓜

推薦閱讀

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

3小時前

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

16小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

16小時前

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

2/16 11:08

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

18小時前

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

2/16 08:00

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

19小時前

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

5小時前

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

15小時前

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

6小時前

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

2/16 14:00

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

2/16 13:30

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」

《陽光女子》成國片冠軍　演員們齊感謝「她講到哽咽」
賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！

賈永婕私心把玄彬合照設桌布　曝霍諾德團隊「又壯又帥」！
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到

見AI列出娶劉品言6優點　連晨翔放閃：娶到她是我賺到
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

木星交往小11歲男友：天降甘霖♥　暈船主動出擊「睡覺偷親」成關鍵！

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

王宥忻組熟女團「故事比八點檔狂」　她豪砸500萬整形：剩個性沒改

木蘭專訪

木蘭專訪

談詩玲專訪

談詩玲專訪

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

專訪／脫北韓團BE BOYS來台吃早餐超驚艷！店內清唱周興哲

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

看更多

【這家誰作主】以為會被熱情迎接...比熊舒服賴床：偶是主子耶！

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前32

樂天女孩衰捲「富商獵豔名單」丟工作！膝蓋鈣化不治療　疑惡化現況曝

36分鐘前0

「戲說一姐」豪氣過年！陳小菁「女兒輩紅包12萬起跳」　孫輩每人6000元

41分鐘前1921

8台群星同台春晚！伊能靜：所有台灣人燃起感動　周深牽花蓮原民上台

1小時前56

胡瓜「險違約交割三千萬」！　收工驚收銀行奪命連環call

1小時前1

楊冪不打草稿一筆畫！吳謹言曾入國家隊　5明星隱藏神技盤點

2小時前41

全網6億人在看！　郭富城、王一博「春晚雙天王炸場」38%收視奪冠

2小時前0

獨／只有我摸過！Kao羞曝私密視角：Jane小肚肚很軟　心疼喊「想換身體幫妳休息」

2小時前66

眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極　水滴耳環被虧像「洗衣膠囊」

2小時前51

安孝燮「 Happy Korean Lunar New Year」　IG遭中國網友湧入

3小時前1023

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

讀者迴響

熱門新聞

  1. 豬哥亮「現身」2026除夕節目！台網友全陷混亂
    3小時前2022
  2. 張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭
    16小時前3234
  3. 5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定
    16小時前229
  4. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    2/16 11:082220
  5. 老公胖到95kg「1月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘
    18小時前2413
  6. 初一千萬別洗頭！小孟老師揭14大禁忌
    2/16 08:004
  7. 大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來
    19小時前129
  8. 盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚
    5小時前
  9. 依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤
    15小時前4
  10. 愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝
    6小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合