全網6億人在看！　郭富城、王一博「春晚雙天王炸場」38%收視奪冠

2026年央視春晚收視再創近年新高，其中郭富城與王一博跨世代合作的唱跳舞台《閃耀動起來》成為焦點之一。兩人聯手帶來動感十足的表演，不僅掀起網路話題，也在收視數據上交出亮眼成績。

▲2026春晚收視成績。（圖／翻攝自微博／貓眼電影）

郭富城、王一博「雙王合體」 唱跳舞台成收視亮點

根據統計，2026年春晚整體表現強勢，實時收視率峰值突破40%，最高達40.46%，平均收視率33.14%，市佔率高達76.67%，穩居同時段全國第一。

在歌舞類節目中，郭富城與王一博合作的《閃耀動起來》以38.39%的收視率名列前段班，成為當晚最受關注的舞台之一。兩位被稱為「雙舞王」的代表人物同台演出，結合流行唱跳與街舞元素，在動感節奏中展現高強度舞蹈編排，舞台張力十足。

節目播出後，「郭富城王一博雙王炸場太頂」、「王一博太燃根本攔不住」等關鍵詞迅速登上微博話題榜，相關話題閱讀量突破數億次，短時間內累積大量討論。

話題熱度延燒 粉絲期待值高漲

在彩排曝光階段，兩人合作消息已引發廣泛討論。不少網友留言表示期待王一博與「天王」郭富城同台的舞台火花，也有人稱讚王一博舞蹈兼具力量與美感。

從微博留言觀察，「期待舞台王者」、「除夕夜一起閃耀動起來」等評論頻繁出現，顯示節目尚未正式播出前便已形成高關注度。節目播出後，相關影片播放量快速攀升，延續討論熱度。

▲王一博和郭富城表演創高收視。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

春晚整體收視創高 全媒體觸及廣泛

本屆春晚不僅電視端收視亮眼，全媒體數據同樣表現突出。官方統計顯示，全媒體直播累計觸達用戶超過6億人次，新媒體端點播次數突破百億，海外平台播放量亦較去年成長。

在整體高收視背景下，郭富城與王一博的跨代合作舞台被視為晚會的重要亮點之一，也展現不同世代藝人合作所帶來的話題與流量效應。