Threads Line FB IG

張兆志揭「離婚許允樂內幕」
過年紅包「14禁忌」一次看
5藝人集體轉行當房仲
眉毛連到眼線？王菲春晚妝容兩極　水滴耳環被虧像「洗衣膠囊」

記者張筱涵／綜合報導

2026年央視春晚落幕後，天后王菲的舞台造型再度成為微博熱搜焦點。除了演唱歌曲掀起討論外，她當晚的眉毛設計與透明水滴耳環更引發大量網友留言，從妝容細節到單品品牌全面被放大檢視，話題迅速延燒。

眉尾下垂連眼線設計　微博掀妝容兩極討論

王菲此次春晚妝容以銀色光澤為主軸，眉尾採取明顯下垂設計，並與眼線形成連貫視覺效果，尾端再點綴貼鑽元素。部分網友指出，眉形「勾下來與眼線連成一體」的設計，在鏡頭特寫下顯得相當突出，認為貼鑽讓眉尾視覺重心往下，產生略顯下墜的感受。

▲▼王菲。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）▲▼王菲。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲王菲眉毛畫法掀熱議。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

微博上出現不同聲音，有人認為妝容強化了銀河感與舞台主題，但也有觀眾表示眉尾走向讓整體神情看起來較為成熟，甚至質疑貼鑽是否影響妝容平衡。相關話題迅速登上熱搜，成為當晚討論度最高的造型細節之一。

▲▼網友討論。（圖／翻攝自微博）

▲網友討論。（圖／翻攝自微博）

透明水滴耳環成焦點　品牌曝光度暴增

除了眉毛造型，王菲佩戴的透明水滴耳環同樣掀起關注。該耳環出自丹麥品牌，採透明亞克力材質與水滴輪廓設計，在舞台燈光下折射出淡藍光暈，是耳夾式設計，被部分網友將造型聯想為「洗衣膠囊」，形成趣味討論，也有聲音肯定其簡約質感與歌曲意境相呼應。隨著節目播出，微博與電商平台出現大量「王菲同款」搜尋，品牌討論度明顯提升。

值得注意的是，王菲已連續2年選擇該品牌耳環，2025年春晚她所戴的單品亦曾引發模仿潮，這次再度帶動品牌曝光，被視為延續其春晚造型的時尚影響力。

▲▼王菲。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）▲▼王菲。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲王菲戴的耳環被網友說像洗衣膠囊。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

春晚造型再成話題　審美評價呈現分歧

從妝容到飾品，王菲此次春晚造型在微博形成高度討論。支持者認為整體風格呼應歌曲主題，呈現其一貫的空靈氣質；質疑者則聚焦於眉型細節與視覺效果，呈現明顯審美差異。無論評價正反，王菲再度以舞台造型成為輿論焦點，也展現其在大型晚會中的持續關注度。

王菲

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

從螢光幕到夜市攤位！盤點5位台灣藝人「擺路邊攤」打拚

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

