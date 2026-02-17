安孝燮「 Happy Korean Lunar New Year」　IG遭中國網友湧入

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員安孝燮於16日在粉絲互動平台Weverse發文寫下：「새해 복 많이 받으세요（新年快樂）！ Happy Korean Lunar New Year! 내일 올게요（我明天再來）」，向粉絲祝賀農曆新年。相關內容隨後在社群平台引發部分中國網友討論。

▲安孝燮演過《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》和《走進你的時間》等劇，擁有高人氣。（圖／翻攝自Instagram／imhyoseop）



▲安孝燮發文。（圖／翻攝自WEVERSE）



以「Happy Korean Lunar New Year」祝賀 社群出現不同聲音

安孝燮貼文中以英文寫下「Happy Korean Lunar New Year」，並附上韓文新年祝賀語。該內容被轉傳至其他社群平台後，有中國網友湧入其Instagram最新貼文留言區，出現大量以「Happy Chinese New Year」為主的留言，也有部分較為激烈的言論。

同時，在微博等中國社群平台亦出現相關討論。有網友質疑貼文中特別標註「Korean」的用語，也有人推測藝人發文用詞是否出於刻意安排；另有留言指出，對其先前作品仍抱有好感，但對此次發文產生不同看法。

微博、Threads延燒討論 稱呼差異成焦點

此外，Threads平台亦出現討論聲音。有網友認為此類用語屬於個人選擇，也有人指出不同文化背景對於農曆新年的稱呼存在差異，討論焦點集中於「Lunar New Year」與「Chinese New Year」的使用方式。

截至目前，安孝燮未就相關爭議另行發表說明。

▲安孝燮Instagram最新貼文下有許多中國網友湧入。（圖／翻攝自Instagram／imhyoseop）