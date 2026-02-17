豬哥亮「現身」2026除夕節目！　台網友全陷混亂

記者張筱涵／綜合報導

民視除夕特別節目《民視第一發發發》日前預告將以AI技術「復活」秀場天王豬哥亮，引發外界高度關注。節目於2月16日正式播出後，相關片段隨即在社群平台Threads掀起熱烈討論，不少觀眾驚呼「這是真的嗎？」也有人質疑製作手法是否妥當，話題迅速延燒。

AI重現秀場天王 除夕夜掀回憶殺

2026年除夕夜登場的《民視第一發發發》，由陳美鳳領軍，攜手白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃與郭忠祐共同主持。民視運用AI變臉與數位合成技術，讓已故的豬哥亮「現身」主持群，與侯怡君、阿翔、籃籃一同訪問陳美鳳與畢書盡，重現經典豬式幽默。

曾與豬哥亮合作多年的陳美鳳坦言，被「AI豬哥亮」訪問時回憶湧現，感念過去在秀場時期受到的提攜與照顧。侯怡君也表示，豬哥亮過去主持幾乎全靠即興發揮，沒有腳本、沒有彩排，節奏極快，這次透過AI重現舞台風采，讓她既驚喜又感動。

阿翔則形容這次合作「溫馨又特別」，彷彿圓了未曾真正搭檔的夢；籃籃更特地戴上經典「馬桶蓋」假髮致敬，並做足功課研究過往主持影片，希望讓年輕世代也能感受到秀場天王的魅力。

社群炸鍋 觀眾憂誤導與倫理爭議

節目播出後，一名台灣網友在Threads貼文寫下：「這個豬哥亮是AI嗎？現在民視在播欸？但剛剛陳美鳳跳的阿帕茲是最近的啊？誰來幫忙解釋一下，好毛喔。」貼文迅速吸引大量關注，累積數萬次互動與分享，留言突破數百則。

部分網友猜測可能是找演員現場演出再以AI合成，也有人誤以為播放舊畫面，更有觀眾表示家中長輩一度以為是重播過往片段，需要解釋才知道是AI技術。

除了驚訝聲浪，也出現不少質疑聲音。有網友認為雖然科技進步，但以AI重現已故藝人「感覺詭異」，甚至質疑是否對逝者不夠尊重，也有人建議應在畫面清楚標示為AI合成，以免誤導觀眾。另有觀眾直言，比起數位重現，更傾向播放經典重播片段回味。

不過，也有部分觀眾表示能理解技術應用，家中長輩看得出表情差異後也能接受，只是對呈現方式仍有不同看法。