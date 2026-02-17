張鈞甯首登春晚「家的味道像空氣」：凝聚海內外的華人

記者張筱涵／綜合報導

大陸央視《2026年春節聯歡晚會》16日除夕夜盛大登場，台灣女星張鈞甯首度登上春晚舞台，與周慧敏、梁詠琪等人同台演出，以一襲粉嫩花卉禮服化身「花仙子」，在萬眾矚目下獻上融合春意與溫暖氛圍的演出。她事前受訪談及「家的味道」，一句「像空氣一樣」引發共鳴，成為不少觀眾討論焦點。

▲張鈞甯第一次登上春晚表演。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

首登春晚化身花仙子 盼傳遞春暖花開的溫度

此次是張鈞甯第一次參與春晚演出，事前受訪坦言意義非凡，「因為這個節目其實是凝聚海內外的華人，大家一起在這麼重要的節日凝聚在一起。」她希望透過節目，把「一路生花、很春天、很溫暖的感覺」傳遞給觀眾。

張鈞甯也提到，能與多位自己十分欣賞的前輩同台，是一次難得的經驗：「我們在一起表演節目的時候，那種凝聚力很強。」

談「家的味道」 比喻像空氣般重要

訪談中被問及若用一個詞形容「家的味道」，張鈞甯給出富有詩意的答案。她表示，家的味道「有點像空氣」，平時不會特別察覺，也沒有固定的氣味，但「沒有空氣你就不能活」。一番話被網友大讚溫柔又深刻，認為她將抽象情感詮釋得十分貼切。

▲張鈞甯說家的味道就像空氣。（圖／翻攝自微博／CCTV4）



發文報喜 祝福新年「一路生花」

春晚演出結束後，張鈞甯也於16日晚間在社群發文分享心情，直呼「首登春晚，第一次體驗」，希望演出能帶給大家「一路生花、春暖花開的美好」。她也表示，很榮幸能與另外九位優秀的姐姐妹妹們完成象徵圓滿的節目，並向粉絲送上新年祝福：「祝福大家新年快樂、億馬當先，年行大運！」

▲▼張鈞甯分享多張幕後花絮。（圖／翻攝自微博／張鈞甯）

