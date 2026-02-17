ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
韓援啦啦隊朴昭映撞臉瀨戶環奈！PTT瘋傳對比照：根本雙胞胎

職排TPVL桃園雲豹飛將啦啦隊韓援朴昭映（右），撞臉日本AV新門面瀨戶環奈。（翻攝自X@kanna_seto0510、IG@sy030_905）

▲職排TPVL桃園雲豹飛將啦啦隊韓援朴昭映（右），撞臉日本AV新門面瀨戶環奈。（翻攝自X@kanna_seto0510、IG@sy030_905）

圖文／鏡週刊

職排TPVL桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩」，去年邀來韓職三星獅啦啦隊隊長朴昭映，合體金佳垠、朴星垠共組「桃氣三本柱」。在南韓擁有高人氣的朴昭映來台後很快引起關注，其中有人發現，朴昭映根本撞臉日本AV新門面瀨戶環奈。

▲朴昭映（左）、瀨戶環奈相似度極高。（圖／翻攝自朴昭映、瀨戶環奈IG）

前陣子有網友在PTT表特板，稱朴昭映簡直是啦啦隊版的瀨戶環奈，並附上兩位女神的多張美片供鄉民做比較。果然一經對比，兩人不僅短髮造型、臉蛋輪廓類似，神韻也頗為神似。

職排TPVL桃園雲豹飛將啦啦隊韓援朴昭映，被發現撞臉日本AV新門面瀨戶環奈。（翻攝自IG@peach_girls_official）

▲朴昭映去（2025）年正式加盟桃園雲豹飛將職業排球隊啦啦隊「桃氣女孩」。（翻攝自IG@peach_girls_official）

多數鄉民坦言兩人相似度真的很高，若原PO沒有標註照片是誰，其實不好分辨，甚至有人懷疑她們是雙胞胎姊妹，「真的蠻像的 不寫誰是誰會分不出來」「靠這不是AI換臉嗎」「根本一模一樣= =」「照片交換我也分不清楚…」「雙胞胎膩？」「就是本人」。部分老司機則開玩笑說，除了車頭燈，幾乎沒有差別。

瀨戶環奈是日本AV新門面。（翻攝自X@kanna_seto0510）

▲瀨戶環奈是日本AV新門面。（翻攝自X@kanna_seto0510）


鄭捷砍人、高雄氣爆、太陽花學運…上次馬年大事件回顧　空難謎團未解、世足慘案忘不掉
「講電話停下腳步」恐是失智前兆　醫師1句話測腦齡

