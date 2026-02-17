王菲超狂點金術！六度登春晚救活超冷門神曲　一開口網跪喊真神降臨

記者張筱涵／綜合報導

天后王菲於2026年央視春晚第六度登台演出，以一貫空靈嗓音詮釋冷門歌曲〈你我經歷的一刻〉，掀起兩岸三地網友熱議，再度證明其獨特影響力。不僅讓原本鮮為人知的作品瞬間翻紅，也讓「王菲效應」成為春晚後最受討論話題。

六度登春晚 冷門歌曲一夕爆紅

王菲此次演唱的〈你我經歷的一刻〉，原名為〈百年長河不過是你和我在經歷著的一刻〉，由北京大學畢業生組成的獨立樂團ZaZaZsu創作。該曲原本在串流平台上評論寥寥可數，屬於相當冷門的作品。

▲王菲演唱〈百年長河不過是你和我在經歷著的一刻〉爆紅。（圖／翻攝自微博／初晓敏）



據了解，王菲堅持保留原詞內容，僅將歌名簡化，認為歌詞中描寫「穿越宇宙段落的相遇」具備文學與情感厚度，也獲製作人張亞東支持。春晚舞台上，她以極簡鋼琴與弦樂編曲搭配裸眼3D銀河視覺特效登場，身穿復古長裙，造型典雅，佩戴的丹麥品牌水滴耳環更在演出後迅速售罄，被標註為「王菲同款」，再現帶貨效應。

演出播出後，網路評價呈現兩極。有觀眾大讚「一開口就淨化靈魂」、「彷彿聽到仙樂」，彈幕狂刷「真神降臨」。但也有部分網友認為妝容顯老、嗓音略顯疲態，歌曲旋律偏平淡。原唱馬懿則發文感謝，直言「耳機裡的聲音變成除夕夜特別的一刻」，對王菲翻唱表達敬意。

從〈相約一九九八〉到「一刻永恆」

王菲自1998年首度登上春晚，與那英合唱〈相約一九九八〉，雙丸子頭造型成為一代經典，2010年獨唱〈傳奇〉，更讓原唱李健聲名大噪，2025年演唱〈世界贈予我的〉創下歌舞類收視新高，2026年再以翻唱冷門曲引爆討論，被形容為「文藝版主旋律」，延續她「唱一首紅一首」的神話。

28年間六度站上春晚舞台，王菲的每一次登場幾乎都伴隨高收視與話題聲量，也讓不少網友戲稱她已成為「春晚定調者」，甚至被調侃是「李谷一接班人」。

原創樂團受惠 商業效應再現

王菲的翻唱效應也立即反映在數據上，歌曲在官宣後一週內，原曲收藏數突破數千次，留言數暴增，ZaZaZsu樂團知名度迅速提升，被外界拿來與當年〈傳奇〉翻紅案例相比。此外，王菲女兒竇靖童也以幽默表情包回應母親演出，引發網友熱議親情互動。