《柯南》小蘭聲優生病暫停活動！　「柯南」不捨：等妳回來我的戀人

記者張筱涵／綜合報導

以動畫《名偵探柯南》毛利蘭一角廣為人知的聲優山崎和佳奈，因身體不適宣布暫停演藝活動。所屬經紀公司「青二Production」於16日透過官方網站發布聲明，表示山崎和佳奈目前正在接受治療，依醫師指示將於一段時間內暫停所有工作，未來復出時程將視恢復情況審慎評估。

▲山崎和佳奈全面休養。（圖／翻攝自AONI PRO官網）



《名偵探柯南》官方網站也同步公告此消息，並宣布毛利蘭一角將由聲優岡村明美暫時代班演出。突如其來的消息讓不少粉絲感到不捨，也紛紛在社群平台留言為她打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

共演聲優暖心喊話 盼早日康復回歸

山崎和佳奈的休養消息曝光後，多位《柯南》聲優接連發聲表達關心。為江戶川柯南配音的高山南在部落格寫下：「雖然暫時會有些寂寞，但請好好靜養，養足精神再回來吧，我的戀人。」言語間流露深厚情誼。

為工藤新一配音的山口勝平則在X（原推特）發文表示：「和佳奈，請好好休養，我們等妳回來。」同時也向接任毛利蘭一角的岡村明美喊話「這邊也拜託妳了」。值得一提的是，山口與岡村曾在動畫《航海王》中分別為騙人布與娜美配音，合作淵源深厚。

▲柯南和新一的聲優都發文表示關心。（圖／翻攝自X／conan_anime1000）



此外，為世良真純配音的日高範子也透過社群平台送上祝福：「和佳奈，好好休息喔，我們等妳健康回來！蘭君！」字句間充滿溫暖與鼓勵。

山崎和佳奈自1996年《名偵探柯南》開播以來，長年為毛利蘭獻聲，溫柔堅定的聲線深植人心。此次因病暫停活動，粉絲除表達不捨，也期盼她能專心療養，早日以健康姿態重返舞台。