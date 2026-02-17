ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蕭敬騰親下廚！Summer喪父後的首除夕夜　不捨搬離醫院旁租屋

記者張筱涵／綜合報導

歌手蕭敬騰的妻子Summer於16日深夜在社群平台發文，吐露迎來「第一個沒有爸爸的除夕夜」的心情。她坦言，這個農曆年對她而言格外沉重，也透露一家人至今仍住在去年為了陪伴父親就醫而臨時租下的醫院附近住所。

▲蕭敬騰岳父、Summer的爸爸林光寧病逝。（圖／翻攝自Facebook／Summer Lin）

▲蕭敬騰岳父、Summer的爸爸林光寧（右二）去年12月病逝。（圖／翻攝自Facebook／Summer Lin）

「第一個沒有爸爸的除夕夜」　仍在學習接受

[廣告]請繼續往下閱讀...

Summer在貼文中標註蕭敬騰帳號，寫下「第一個沒有爸爸的除夕夜」，感性表示，嚴格來說除夕是2025年的最後一天。她回憶，當時因父親住院，婉拒了許多工作邀約，也不放心安排遠行假期，「我們甚至現在還住在去年為了方便陪伴爸爸，而臨時租的醫院附近屋裡……」

她坦言，自己與蕭敬騰「幾乎想絕口不提2025年了」，仍在傷感、沉澱與適應當中。不過蕭敬騰則安慰她說：「2025也許沒那麼好，但也沒那麼糟。」兩人選擇學著接受，而不是刻意遺忘，「允許一切的發生，然後學習自洽。」

▲▼蕭敬騰 summer。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）

▲蕭敬騰和Summer不想提2025。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）

曬居家畫面放閃　「我嫁的真好」

貼文最後，Summer也為即將到來的2026年打氣，寫下：「見者有份，我們一起馬上幸福、馬上如願，2026放馬過來吧。」展現重新出發的勇氣與期盼。

此外，她也同步在Instagram限時動態分享居家照片，只見蕭敬騰在廚房親自下廚，站在瓦斯爐前煎料理，畫面溫馨。Summer甜蜜寫下「我嫁的真好」，低調放閃，展現夫妻間互相扶持的日常，也為這段走過低潮的時光增添一抹暖意。

▲▼蕭敬騰 summer。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）

▲Summner拍下蕭敬騰下廚畫面。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）

張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

12小時前

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

22小時前

5藝人集體轉行當房仲！認：台灣演藝圈不穩定　黃少谷蕭閎仁全考照轉行

12小時前

初一千萬別洗頭！小孟老師揭「14大禁忌」　誤觸恐影響整年運勢

2/16 08:00

老公胖到95kg「1個月才做1次」！情慾女王婚後性事超慘：只能DIY

14小時前

大S頻入夢！Makiyo發聲：精神沒法再站起來　曝「已投入醫療研究」

15小時前

依依佩佩做副業靠他賺翻！成大碩士哥哥操盤　賣精品遇3風險關卡

11小時前

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

20小時前

日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

13小時前

愷樂神隱4年當媽、米可白認愛孫綻！　「5位兒童台姐姐」近況曝

2小時前

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

20小時前

20年前一首歌爆紅！最美玉女「震撼結婚離開台灣」　被搶鏡頭委屈痛哭

18小時前

