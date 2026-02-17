蕭敬騰親下廚！Summer喪父後的首除夕夜　不捨搬離醫院旁租屋

記者張筱涵／綜合報導

歌手蕭敬騰的妻子Summer於16日深夜在社群平台發文，吐露迎來「第一個沒有爸爸的除夕夜」的心情。她坦言，這個農曆年對她而言格外沉重，也透露一家人至今仍住在去年為了陪伴父親就醫而臨時租下的醫院附近住所。

▲蕭敬騰岳父、Summer的爸爸林光寧（右二）去年12月病逝。（圖／翻攝自Facebook／Summer Lin）



「第一個沒有爸爸的除夕夜」 仍在學習接受

Summer在貼文中標註蕭敬騰帳號，寫下「第一個沒有爸爸的除夕夜」，感性表示，嚴格來說除夕是2025年的最後一天。她回憶，當時因父親住院，婉拒了許多工作邀約，也不放心安排遠行假期，「我們甚至現在還住在去年為了方便陪伴爸爸，而臨時租的醫院附近屋裡……」

她坦言，自己與蕭敬騰「幾乎想絕口不提2025年了」，仍在傷感、沉澱與適應當中。不過蕭敬騰則安慰她說：「2025也許沒那麼好，但也沒那麼糟。」兩人選擇學著接受，而不是刻意遺忘，「允許一切的發生，然後學習自洽。」

▲蕭敬騰和Summer不想提2025。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）



曬居家畫面放閃 「我嫁的真好」

貼文最後，Summer也為即將到來的2026年打氣，寫下：「見者有份，我們一起馬上幸福、馬上如願，2026放馬過來吧。」展現重新出發的勇氣與期盼。

此外，她也同步在Instagram限時動態分享居家照片，只見蕭敬騰在廚房親自下廚，站在瓦斯爐前煎料理，畫面溫馨。Summer甜蜜寫下「我嫁的真好」，低調放閃，展現夫妻間互相扶持的日常，也為這段走過低潮的時光增添一抹暖意。

▲Summner拍下蕭敬騰下廚畫面。（圖／翻攝自Instagram／summer_lin_627）