《單身即地獄5》金珉志認配對失敗！對宋承一「僅單方面」：被斷開

韓綜《單身即地獄5》日前迎來大結局，出演者金珉志於13日透過個人社群發表長文，吐露節目結束後的真實心情，也讓外界再度關注她與最終配對對象宋承一的後續發展。

回看節目畫面 坦言「心情終於整理好了」

金敏智表示，重新觀看拍攝畫面時，再次感受到當時夏天的情緒，「到了最後，我的心也多少整理好了」。她形容那10天對自己而言格外漫長，「每一分每一秒都珍貴到捨不得浪費」。

她坦言，拍攝結束後曾有一段時間心情沉重，「有時也會覺得辛苦」，但因為與節目中一起哭、一起笑、分享情感的朋友們互相扶持，才得以順利走過那段時光。

點名全體出演者致謝

金珉志在文中逐一感謝共同出演的夥伴，包括咸譽真、金高恩、朴喜珗、崔美娜秀、李株榮、李涵恩、趙珆乾、禹盛閔、尹賢堤、宋承一、林琇濱、申玹宇、金載真、李省勳等人。

金珉志表示，大家都在各自的位置上真心全力以赴，因此《單身即地獄5》才能更加閃耀，「能遇見這麼優秀的朋友並一起同行，真的很幸福」。此外，她也向製作團隊表達感謝，特別點名多位PD與負責作家，感謝對方在拍攝期間及結束後給予的細心照顧與支持。

親曝未發展成「現實情侶」

值得注意的是，金珉志雖然在節目中與宋承一成為最終情侶，但兩人最終並未發展為現實中的戀人。她先前透過《單身即地獄 Reunion》節目坦言，節目結束後並沒有與宋承一私下聯絡或約會，「與其說是聯絡，不如說是我單方面的敲門吧」，並形容彼此關係「很曖昧，也不像是同事，感覺是對方那邊斷開了」，親口證實兩人並非「現實情侶」。

「像一份一生難忘的禮物」

金敏智最後寫道，節目帶給她如同一份一生難忘的禮物與珍貴緣分，對於觀眾的支持與溫暖關懷，她都會銘記在心。「真心感謝所有守護並喜愛《單身即地獄5》的大家。」

節目雖已落幕，但出演者們的近況與動向仍持續受到粉絲關注。