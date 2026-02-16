張兆志揭「離婚許允樂內幕」　分居前打包行李大哭：一切太殘忍

記者王靖淳／綜合報導

藝人張兆志曾和許允樂有過一段婚姻，兩人2023年離婚，女方在2025年再婚李玉璽。最近張兆志上YouTube節目分享離婚內幕，同時也透露自己在離婚前曾大崩潰過一次，引發熱議。

▲許允樂、張兆志曾有過一段婚姻。（圖／翻攝自Facebook／許允樂的老兵魂）



張兆志最近登上YouTube節目《老娘不演了》，揭露與前妻許允樂離婚的真實細節。當被問及離婚是否由女方主動提出時，張兆志坦言：「其實也不算是她提的，應該勉強講說是她身體提的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在正式分居前，張兆志透露自己曾經歷一場情緒崩潰。他回憶，在搬家的前一兩天，自己便開始整理家中行李，試圖將這8年來的感情、記憶，一點一滴地裝進紙箱。張兆志表示，收納過程中內心極為煎熬，「要把這8年的回憶一點一滴收回來」，且當時他給自己設下了限制，「只能收我的不能收她的。」

▲許允樂、張兆志2023年離婚。（圖／翻攝自Facebook／許允樂的老兵魂）

張兆志表示，情緒崩潰發生在收行李的第二天，當許允樂結束工作回家的那一刻，他的心防瞬間瓦解。他坦言當時一看到前妻回來就徹底崩潰，不但放聲大哭，更對著這段關係發出沉痛吶喊：「這一切都太殘忍了。」