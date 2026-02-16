鄭家純爆日本尪「情人節回家陪爸媽」　傻眼行經驚呆她：不敢相信

記者王靖淳／綜合報導

鄭家純（雞排妹）在2022年嫁給日籍小兒科醫師Akira，平時會透過社群記錄生活的她，今（16）日發文分享一段2019年的情人節趣事，當時老公向她表示，情人節要回家陪爸媽吃飯，如今她回想起來仍覺得哭笑不得，「哇我真是不敢相信我看了什麼。」

▲鄭家純發文分享情人節趣事。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



鄭家純回憶2019年與Akira的第一個情人節，當時25歲的她，笑稱老公和她洗澡就像在看「裸體版寫真DVD」。兩人當時面對面擠在東京租屋處的小浴缸內，氣氛正美之際，她主動提起情人節將至，沒想到對方竟冷靜回應：「我覺得那是商人創造出來的節日。」為此鄭家純打趣表示，老公面對眼前的「雪白山峰美景」仍保持理性，但她猜想，可能因為眼前景象太白，才讓對方思考瞬間變成「白目」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭家純透露，她在情人節前一天傳訊息問Akira過節細節，沒想到對方卻向她表示當晚「想回家陪爸媽吃晚餐。」面對這突如其來的「驚嚇」，鄭家純坦言自己當時的心情是「不敢相信我看了什麼」，隨後便展開長達一整天的已讀不回。直到下午，Akira才意識到大事不妙，神情沉重地坐在沙發上反省，並試圖列舉出5個可能讓她不開心的原因，未料這5點竟與情人節完全毫無關聯。

▲鄭家純在2022年升格當人妻。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

面對Akira的反省，鄭家純僅平淡地要求他確認日期，Akira這才趕緊向她表示要買花賠罪並詢問晚餐選項。然而，鄭家純當時要求Akira按照原計畫「回家陪爸媽吃飯」，並表明自己會獨自用餐，連準備好的愛心甜點也打算獨享，結果Akira也回家陪爸媽，「最後阿寶就真的呆呆的回家吃晚餐了。」