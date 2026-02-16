曹雅雯喪父首個除夕　吐心聲：第一次過年沒有你

記者王靖淳／綜合報導

金曲歌后曹雅雯的父親在去年6月過世，面臨父親離世後的首個農曆新年，即便她心中充滿思念，仍打起精神遵循傳統習俗。為此，她在社群限動發文，感性表示：「第一次過年沒有你，還是有一點小難過。」

▲曹雅雯除夕前祭拜癌逝父。（圖／翻攝自Instagram／oliviarougejaloux）



曹雅雯表示按照規矩，由於父親今年是「新人」，必須在除夕前先行祭拜，為了讓在天之上的父親能飽餐一頓，她特別準備豐盛的年菜組合，其中更包含由媽媽親自下廚的愛心料理。曹雅雯俏皮地爆料，媽媽在準備過程中提到「很久沒煮菜了」，成果則是「芋泥球只有一面煎黑掉」。面對這道賣相稍有瑕疵的料理，曹雅雯貼心地將焦黑處藏在下方，並在心中對父親喊話，笑稱母親之所以故意煎焦，是為了證明真的是本人親手做的，「叫你不要嫌。」

▲曹雅雯去年6月喪父。（圖／翻攝自Instagram／oliviarougejaloux）

曹雅雯回想起過去團圓的時光，對於第一次過年沒有爸爸的陪伴，她坦言內心確實感到難受，甚至在文中寫道「還是有一點小難過。」今年除夕夜，曹雅雯透露自己因工作行程無法回鄉，決定將媽媽接到台北一起過年。她特別向父親隔空喊話，叮囑說道：「如果要找我們的話，不要跑錯地方了，我們都很想你，新年快樂喔。」