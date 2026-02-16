ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「10部台灣神劇清單」讓你年假刷不停
過年10大禁忌全攻略！做錯窮整年
林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍
立威廉罹癌認沒遺憾「我可以走了」　鏡頭前吐真心話惹鼻酸

記者王靖淳／綜合報導

偶像劇男神立威廉因出演《天國的嫁衣》、《綠光森林》等劇走紅，他去年透露自己罹患甲狀腺癌二期，且已動兩次手術將大部分的惡性腫瘤切除，未來仍須持續追蹤。最近他在IG轉發一段自己上節目受訪的片段，並於過程中稱「我可以走了」，畫面播出後，讓不少網友為之鼻酸。

▲▼立威廉。（圖／翻攝自Facebook／Leon Jay Williams立威廉）

▲立威廉。（圖／翻攝自Facebook／Leon Jay Williams立威廉）

透過立威廉轉發的片段可見到，他在受訪過程中坦言，雖然在戲劇中常飾演王子，且本名就叫威廉，但他自覺生活背景非常樸實。他透露他的父母在他5歲時分開，由母親獨自扶養他與哥哥成長。為了減輕母親負擔，他從15、16 歲起就開始打工賺取零用錢，包含在玩具店包裝自己買不起的玩具、在義大利餐廳當服務生以及在街頭或地鐵站發傳單。

▲▼立威廉。（圖／翻攝自Facebook／Leon Jay Williams立威廉）

▲立威廉去年透露罹患甲狀腺癌二期。（圖／翻攝自Facebook／Leon Jay Williams立威廉）

立威廉表示，受母親影響，他因此養成節儉習慣，並將此教育傳承給女兒，常提醒女兒不要重複購買家中已有的零食，並教育她世界上還有很多人在挨餓。立威廉也提到，他在生病期間曾反思，自己對人生幾乎沒有遺憾，唯一擔心的是無法親眼看著女兒長大，最後他更豁達地表示，自己可以抬頭挺胸地說：「我OK，我可以走了。」

立威廉

