66歲周思潔過年「曬S曲線旗袍照」　長輩圖遭全網瘋傳

為了迎接馬年，「凍齡女神」周思潔的團隊翻出她在《大聯歡82》演唱的一系列經典新年歌，結合時下最夯的AI科技，由重新剪輯「恭喜發財」賀年影片。令人驚訝的是，影片中的歌聲竟是她42年前的錄音，清亮甜美的嗓音與現在完美融合，讓粉絲驚嘆。

周思潔透露，這支拜年影片的背景音樂，是她42年前錄製的經典原音。雖然歷經40多年的時光，但聲音聽起來完全沒有過時的年代感，依然充滿活力與喜氣。她也分享，不僅是華語歌曲，她在剛出道時，49年前於日本發行的唱片，近期也被日本音樂市場重新後製翻新銷售，這證明了好的聲音能禁得起時間的考驗，帶給觀眾耳目一新的感受。

在影片中周思潔展現了多變的魅力。其中一套緊身旗袍造型，完美襯托出她玲瓏有致的S型曲線，絲毫看不出歲月痕跡，讓人難以置信她已經66歲。這歸功於她長年嚴格的身材管理，更是為了迎接出道半世紀的重要時刻所做的準備。

談及即將到來的入行50週年計畫，周思潔眼神發光。回憶起當年為了改善家計而踏入歌壇，在秀場唱過無數經典名曲，那是她演藝生命的起點。因此，她透露紀念活動「一定會跟唱歌有關」。前幾年舉辦的演唱會獲得廣大迴響，許多粉絲反饋聽完後「心中感觸良多」，甚至被激勵去挑戰自己的夢想，目前正緊鑼密鼓構思一系列活動，要為這半世紀的點滴留下最美的註腳。

除了演藝事業，周思潔在教育培訓領域也深耕多年。向來「寵粉、寵學生」的她，每年都會自掏腰包請各地學員到各式餐廳享用晚餐，用心與大家交流。過完年後，她將啟動備受期待的「遊學計畫」，於四月份帶領數十位學員體驗世界。