ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「10部台灣神劇清單」讓你年假刷不停
過年10大禁忌全攻略！做錯窮整年
林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林佩瑤 劉雨柔 陳楚河 黃少谷 朴寶劍 安歆澐 周覓 KIMIKO

66歲周思潔過年「曬S曲線旗袍照」　長輩圖遭全網瘋傳

記者王靖淳／綜合報導

為了迎接馬年，「凍齡女神」周思潔的團隊翻出她在《大聯歡82》演唱的一系列經典新年歌，結合時下最夯的AI科技，由重新剪輯「恭喜發財」賀年影片。令人驚訝的是，影片中的歌聲竟是她42年前的錄音，清亮甜美的嗓音與現在完美融合，讓粉絲驚嘆。

▲▼周思潔。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

▲周思潔。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

周思潔透露，這支拜年影片的背景音樂，是她42年前錄製的經典原音。雖然歷經40多年的時光，但聲音聽起來完全沒有過時的年代感，依然充滿活力與喜氣。她也分享，不僅是華語歌曲，她在剛出道時，49年前於日本發行的唱片，近期也被日本音樂市場重新後製翻新銷售，這證明了好的聲音能禁得起時間的考驗，帶給觀眾耳目一新的感受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在影片中周思潔展現了多變的魅力。其中一套緊身旗袍造型，完美襯托出她玲瓏有致的S型曲線，絲毫看不出歲月痕跡，讓人難以置信她已經66歲。這歸功於她長年嚴格的身材管理，更是為了迎接出道半世紀的重要時刻所做的準備。

▲▼周思潔。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

▲周思潔。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

談及即將到來的入行50週年計畫，周思潔眼神發光。回憶起當年為了改善家計而踏入歌壇，在秀場唱過無數經典名曲，那是她演藝生命的起點。因此，她透露紀念活動「一定會跟唱歌有關」。前幾年舉辦的演唱會獲得廣大迴響，許多粉絲反饋聽完後「心中感觸良多」，甚至被激勵去挑戰自己的夢想，目前正緊鑼密鼓構思一系列活動，要為這半世紀的點滴留下最美的註腳。

除了演藝事業，周思潔在教育培訓領域也深耕多年。向來「寵粉、寵學生」的她，每年都會自掏腰包請各地學員到各式餐廳享用晚餐，用心與大家交流。過完年後，她將啟動備受期待的「遊學計畫」，於四月份帶領數十位學員體驗世界。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周思潔

推薦閱讀

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年　好友也找不到人

5小時前

快訊／小年夜震撼彈！「最美空姐」林佩瑤宣布離婚　斷開6年名廚尪

快訊／小年夜震撼彈！「最美空姐」林佩瑤宣布離婚　斷開6年名廚尪

19小時前

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節「睡著偷親」勇敢暈船成真

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節「睡著偷親」勇敢暈船成真

6小時前

直擊／吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！　陳楚河義氣送到火葬場

直擊／吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！　陳楚河義氣送到火葬場

2/15 14:08

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

6小時前

劉雨柔過年爆衝突？　PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

劉雨柔過年爆衝突？　PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

21小時前

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

3小時前

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

6小時前

八點檔男星告別計程車工作！　曝3年運將心聲：抱歉不會聊天

八點檔男星告別計程車工作！　曝3年運將心聲：抱歉不會聊天

19小時前

專訪／王淨認刪脆「滑到很emo」　《功夫》全前任！九把刀警告：不要太愛朱軒洋

專訪／王淨認刪脆「滑到很emo」　《功夫》全前任！九把刀警告：不要太愛朱軒洋

7小時前

KIMIKO陷年夜飯兩難！尪霸氣扛責打給婆婆　她感動：被完整接住了

KIMIKO陷年夜飯兩難！尪霸氣扛責打給婆婆　她感動：被完整接住了

18小時前

半年前資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單「繼續付」：我說到做到

半年前資助台大醫學僑生！吳淡如見成績單「繼續付」：我說到做到

2/15 10:29

熱門影音

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」
夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！

夏于喬「拆寶寶性別卡」秒哭 開心喊：我有女兒了！
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
主唱Siyeon自責落淚　QWER忙安慰：妳好正

主唱Siyeon自責落淚　QWER忙安慰：妳好正
康康參加「童協」婚禮包16800　虧「上次沒到這次一定要來」XD

康康參加「童協」婚禮包16800　虧「上次沒到這次一定要來」XD
孫協志.夏宇童交換鑽戒親吻　見5566上台脫口：慘了！

孫協志.夏宇童交換鑽戒親吻　見5566上台脫口：慘了！
孫協志認愛夏宇童♥

孫協志認愛夏宇童♥
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

談詩玲專訪

談詩玲專訪

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

韓鮮肉團首吃皮蛋「反應超真實」　AxMxP默契問答...他忘了自己身高

韓鮮肉團首吃皮蛋「反應超真實」　AxMxP默契問答...他忘了自己身高

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

看更多

【越幫越忙】男友下班後來幫忙　卻比哈士奇還能添亂XD

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前0

66歲周思潔過年「曬S曲線旗袍照」　長輩圖遭全網瘋傳

42分鐘前10

20年前一首歌爆紅！最美玉女「震撼結婚離開台灣」　被搶鏡頭委屈痛哭

42分鐘前0

盤點《週間偶像》4大傳奇單元！　隨機舞蹈、兩倍速挑戰至今仍被封神

1小時前20

包偉銘除夕發紅包「只有毛孩領到」　改發彩券：自己去對獎

1小時前20

陸男星除夕發122萬人民幣紅包！　「斷崖式最高」被封陸娛財神爺

1小時前0

「10部台灣神劇清單」讓你年假刷不停！　2025年台劇史詩級爆發

2小時前24

白敬亭宋軼分手原因曝光！　狗仔爆料核心矛盾：女方想婚卻遭冷處理

2小時前52

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

3小時前105

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人私下一面

3小時前64

專訪／大學騎到當爸！劉冠廷報廢17年機車　當街眼眶含淚：像燒掉黃金梅利號

讀者迴響

熱門新聞

  1. 鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年
    5小時前2018
  2. 震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚
    19小時前3040
  3. 獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節
    6小時前227
  4. 吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！
    2/15 14:08244
  5. 林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因
    6小時前125
  6. 劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部
    21小時前2613
  7. 汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！
    3小時前205
  8. 郁方求賴清德「提非常上訴」！再轟割頸案法官
    6小時前11275
  9. 八點檔男星告別計程車工作！曝3年運將心聲
    19小時前2
  10. 王淨認刪脆「滑到很emo」
    7小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合