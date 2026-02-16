百萬YTR轟測速照相是賺錢機器！　揭測速照相4大真相：邏輯死亡

記者田暐瑋／綜合報導

知名YouTuber DK近日談起台灣測速照相密度，指出這些設備實際上是「賺錢機器」，提出台灣測速照相普遍存在的四大原因，引發了社會的廣泛討論。

DK表示，測速照相的密集設置是因為民眾對於交通安全的需求，尤其在事故多發的路段，當地居民會向主管機關反映問題，促使當局設置更多測速照相來降低車速。但他認為台灣的測速照相問題還涉及「邏輯死亡」，主管機關常常將車禍原因歸咎於車速過快，但根據警政署的報告，車速實際上僅排名第24。

▲DK。（圖／翻攝自Facebook／異色檔案DKDi掃 ）



[廣告]請繼續往下閱讀...

這種情況下，駕駛人對測速照相的反應往往導致「袋鼠效應」，即駕駛人在接近照相機時急剎車，造成另一種危險，DK批評許多地方的限速標準未能與時俱進，雖然道路施工技術已經改善，但限速卻依然停留在過去的標準，這也使得交通安全問題更加複雜。

最後，DK提到地方行政機關面臨的財政壓力，導致罰單成為維持公共開支的重要來源，民眾所繳納的罰單中，有75%將進入地方財政，值得注意的是，警政署在今年1月提出的新原則「工程改善先行」，要求在設置測速照相前必須先證明已進行過道路改善，DK認為這是一項重大的進步，並期待未來能夠真正提升交通安全，而不僅僅依賴罰單來解決問題。