郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

記者田暐瑋／綜合報導

新北市國三生割喉案於12日判決定讞，涉案的郭姓少年與林姓少女分別被判刑12年及11年，死者楊姓少年雙親痛批：「少年事件處理法是惡法！法官是加害者的幫兇。」藝人郁方也對判決表達不滿，質疑「到底哪裡可教化了？」並呼籲賴清德總統提出非常上訴，以期改變現狀。

▲郁方。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



在案件曝光後，郁方指出郭姓少年在收容期間涉及集體違規事件，讓她更加堅定了對判決的不滿，她在社交媒體上強調，法官和辯護律師應該反思自己的判決，「到底哪裡可教化了？只看得出來進去教化之後，將來會變得更大尾。法官和辯護律師仔細看看這就是你們的判決，這就是你們養出來的人渣、訟棍。」過去的湯英伸事件讓她深感社會對於兒少法的反思與修改進展緩慢，並認為當前的法律制度未能有效保護社會的安全。

此外，郁方強調，這起案件凸顯了家庭教育的缺失，並呼籲社會對於這些年輕人的未來應保持警惕，她指出這些年輕人的父母在言行上毫無廉恥，未來即使他們出獄，也很可能成為社會的隱憂，郁方懇請總統賴清德提出非常上訴，希望透過法律途徑，釐清原判決是否存在違法情事。

▲新北割頸案，乾哥、乾妹獲輕判定讞，死者楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫兇」。（圖／攝影中心）