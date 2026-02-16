賈永婕懺悔了！　羞愧認鄭南榕「可怕激進派」：謝謝你們爭取自由

記者田暐瑋／綜合報導

賈永婕近期因電影《世紀血案》再次關注1980年代台灣的歷史，她在社群平台上分享了自己對鄭南榕的誤解，過去曾誤認鄭南榕為「可怕的激進派份子」，並錯誤地認為他是縱火自焚。透過閱讀作家王南琦的文章，深入了解鄭南榕的行動與理念後，賈永婕坦言自己深感慚愧。

鄭南榕於1984年創辦《自由時代》雜誌，致力於追求「百分之百的言論自由」，當時為躲避查緝，雜誌的發行過程宛如諜報片，甚至需用暗號「那個來了沒？」才能購買，該雜誌揭露了江南案、蔣經國健康狀況等敏感議題，並報導國民黨內部鬥爭與軍特系統奪權的可能性，鄭南榕還策劃了「五一九綠色行動」、二二八和平促進會和新國家運動等群眾行動，號召人民走上街頭爭取自由。

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



1989年，面對國民黨政府以「涉嫌叛亂」為由發出的傳票，鄭南榕選擇自囚雜誌社，以表達對自由的堅定信念，並在同年4月7日以自焚方式抗議，震撼全台。賈永婕寫道：「真心覺得好慚愧，謝謝你們幫我們爭取了這麼多自由，我們一定要守護下去。」賈永婕也在近日拜訪了義光教會，親身了解林宅血案的歷史現場，表達對過去事件的追思與關懷。