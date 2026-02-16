ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
舒淇罕見發文求助粉絲！搭飛機遺失耳機盒　無奈喊：1年掉3次

舒淇15日在社群發文求助，透露搭機遺失耳機充電盒。（圖／楊澍攝）

▲舒淇在社群發文求助，透露搭機遺失耳機充電盒，請大家幫忙一起找。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

金馬影后舒淇近日在社群平台罕見發文求助，表示在搭機行程中遺失耳機充電盒，由於記不起來究竟掉在休息室還是飛機上，只能上網詢問是否有人看到。她無奈提到，這一年多來已經掉了3次耳機相關配件。貼文曝光後，迅速引發粉絲關注與討論。

舒淇15日在IG求救粉絲，表示自己曾出現在國泰航空北京休息室，也不排除遺落在飛機座位上，但因行程匆忙，對於實際遺失環節毫無印象。她寫道：「絕了，誰跟我一樣掉耳機盒的，不知國泰航空北京休息室有人看到否？還是掉在飛機上？這一年多來掉三次了。」語氣流露無奈。

她也提到，這已是近一年多來第3次遺失耳機充電盒，顯示類似情況並非首次發生。對於經常搭機往返各地工作的她而言，耳機屬於隨身重要用品，因此格外在意。

貼文曝光後，不少網友留言安慰，表示耳機盒確實容易遺失，也有人分享自己曾透過手機定位功能尋回物品的經驗，留言區出現大量「一年一定掉好幾次」的共鳴回應。

49歲的舒淇19歲出道，1996年憑《色情男女》走紅，2005年以《最好的時光》奪下金馬影后，代表作包括《刺客聶隱娘》與《千禧曼波》。她今年自編自導電影《女孩》，入選2025年新加坡國際影展開幕片，也在多個影展獲得關注。

私生活方面，舒淇與馮德倫於2016年結婚，婚後生活低調穩定。兩人未育，她曾公開表示不受傳統觀念束縛。向來作風低調的舒淇，少有因生活瑣事公開發聲，這次主動求助，也讓粉絲看見她真實可愛的一面。

