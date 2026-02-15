KIMIKO陷年夜飯兩難！尪霸氣扛責打給婆婆　她感動：被完整接住了

記者蔡宜芳／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）在2020年嫁給大學教授王家玄，夫妻感情甜蜜。她15日坦言，每年春節最難的選擇題莫過於「年夜飯要在婆家還是娘家吃」，所幸老公主動扛起溝通重任，她也強調，夫妻站在同一邊主動商量，才能讓孝心與家庭和諧達成兩全。

▲KIMIKO結婚已有五年。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

老公霸氣扛起溝通重任 暖心決定回娘家多待幾天

KIMIKO透露，她和丈夫在忙碌數月後，終於能坐下討論過年行程，但面對有限的天數，選哪邊都覺得像虧欠，「那種酸楚很像一張無形的記分板，明明沒有做錯什麼，卻總覺得自己一直在讓某一邊失望。 夾在中間的人，最常做的是：先把自己放最後。」看著漸老的父母，她內心盤算著如何補回沒陪到的時光，卻怎麼也算不出兩全其美的答案，於是她在深夜忍不住對丈夫感嘆父母變老了，那種「怕少陪一次」的焦慮讓她越想越悶。

沒想到，KIMIKO的丈夫隔天立刻採取行動，主動打給媽媽和大哥，將最難的溝通重擔扛在肩上。他在群組說明因未安排好時間，今年決定不回新竹吃年夜飯，改回屏東多待幾天。KIMIKO對此感動地說：「感覺自己不孤單，被完整接住了。」為了不讓先生的用心落單，她也提議出發當天先去新竹陪婆婆吃午飯、送紅包與禮盒再南下，並立刻打電話用俏皮模式向婆婆撒嬌道謝。

▲KIMIKO透露丈夫主動扛責，讓她可以回娘家吃年夜飯。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

孝順在時間面前不夠用 夫妻同心面對挑戰更有力

KIMIKO也提到，兩邊的長輩都很體貼，婆婆心疼他們趕車辛苦，大方表示：「過完年後再找個週末回來吃飯就好。」並叮嚀他們太久沒回去，要先陪媽媽。而KIMIKO的媽媽也體恤親家，直言要顧慮婆婆感覺，不要影響計畫。長輩們「希望孩子好好過年」的溫柔，讓原本沈重的選擇題，化解為滿滿的感動。

對於今年的過年安排，KIMIKO感謝丈夫主動擋在前面，讓她免於左右為難。她認為，在關鍵時刻「夫妻真的要先站在同一邊」，有一人願意先出聲，另一半才有餘裕溫柔。創業多年習慣「我來、我處理」大女主模式的她，很感謝先生遇到事情不逃避，願意商量並進行滾動式調整，「我們才能一起面對一關又一關的挑戰。」

【KIMIKO社群全文】

過年最難的選擇題，選哪邊都像虧欠。

這幾個月我跟先生忙到只能交換行程、對待辦清單。直到開學的安排確定了，我們才終於坐下來，把過年行程攤開來對一遍。

理性上我都懂：時間就這麼多，今年又要配合開學，能回南部的天數有限。

可是不知道為什麼，心裡就是會酸一下。

那種酸楚很像一張無形的記分板。

明明沒有做錯什麼，卻總覺得自己一直在讓某一邊失望。

夾在中間的人，最常做的是：先把自己放最後。

我一直在心裡盤算：這次回去能陪爸媽做什麼？能把哪些沒陪到的時光補回來？

越想越悶，因為怎麼算都算不出一個「兩全其美」的答案。

睡前我忍不住跟先生說：

「覺得爸爸媽媽變好老。」

沒說出口的是：我怕一年又一年，我又少陪了他們一次。

沒想到，隔天早上醒來，先生做了一件事。

#把最難的溝通先扛下來

他先打給婆婆，也跟大哥說明，接著在群組裡清楚說明並道歉：是他沒有先把時間安排好，所以今年我們不回新竹吃年夜飯，改為回屏東多待幾天。

看到訊息的那一刻我真的很感動。感覺自己不孤單，被完整接住了

「回哪裡」這題，折磨人的常常不是距離，而是那種怕讓人失望、卻又一直拖著⋯⋯最後什麼都沒做的無力感。

先生都先把最難的那關扛起來了，我當然不想讓他的用心落單。

所以我提議：出發那天早一點，先去新竹陪媽媽吃午飯，把紅包和禮盒先送到，再一路南下。先生也說好。

我也立刻打給婆婆說謝謝（努力啟動俏皮可愛模式）：

「媽媽～我們好欠揍喔～居然搞錯時間～我們下去前先回新竹陪媽媽吃飯，你有沒有想吃什麼呢？」

沒想到她反而先心疼我們：

「最近太塞車了，不要這樣趕。長途車很累。沒關係，過完年後再找個週末回來吃飯就好。」

長輩的溫柔，是讓孩子好好過年

更讓我覺得幸福的是：兩邊媽媽的反應都很一致。

婆婆說：「太久沒回去了，先回去陪媽媽，新竹比較近，想回來隨時都可以。」

我媽媽也說：「要顧慮婆婆的感覺，有回來就很好，不要因為我們影響你們的計畫。」

過年前，我想把這份感謝說出口：

謝謝先生總是先主動溝通，讓我不用夾在中間左右為難。

謝謝婆婆的體貼，讓我們不用兩邊奔波到很狼狽。

也謝謝我媽媽永遠先心疼我們在外面打拼的辛苦。

孝順在時間面前，真的不夠用。

兩邊都在乎的時候，安排是藝術。重要是心意。

關鍵時候，夫妻真的要先站在同一邊。

有一個人願意先出聲，另一半才有餘裕溫柔。

我們遇到很多事情時，其實也是這樣：先商商量量，然後採取滾動式調整。

而這樣的做法，讓我們更有力氣一起面對各種不一樣的挑戰。

（題外話）創業這些年，我很容易進入「我來、我扛、我處理」的大女主模式。

但先生遇到事情不逃避，願意主動溝通；遇到困難，也常常先擋在我前面。我們才能一起面對一關又一關的挑戰。

大家過年是「輪流制」還是「固定在哪邊吃年夜飯」？

有沒有什麼自己的安排小原則？