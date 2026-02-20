ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

樂天隊長零緋聞爸霸氣：嫁不出去養妳
直男刮刮樂「精準玩法曝光」
清宮4大秘辛！「她50歲被翻牌侍寢」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

澎恰恰 黃文星 子瑜 鄭志偉 慈妹 雪碧 林襄 凱莉

韓實況主遭男闖入熊抱、男星藏子被抓包！　4直播意外網炸鍋

記者蔡宜芳／綜合報導

在網路直播盛行的時代，攝影機鏡頭就像是一把雙面刃，既能讓創作者與粉絲零距離互動，卻也常常在不經意間捕捉到令人措手不及的「放送事故」！這些突如其來的意外往往比原本準備好的節目內容還要勁爆，甚至直接讓隱藏已久的私生活在萬千觀眾面前徹底曝光，引發網路輿論的連鎖反應。以下為大家盤點演藝圈與實況界近年發生的幾起超大型「直播意外」，看這些名人們如何在鏡頭前應對那些令人心驚膽跳的尷尬瞬間！

【南韓辣模實況主】門簾後的神祕刺青男！從「跟蹤狂」到「前男友」的信任危機

▲南韓實況主在直播中被男子熊抱。（圖／翻攝自SOOP）

▲南韓實況主在直播中被男子熊抱。（圖／翻攝自SOOP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

南韓實況平台SOOP（原名 AfreecaTV）一名擁有火辣身材的實況主，正在鏡頭前與粉絲熱烈互動時，畫面後方的門簾竟突然被人從外掀開，一名手臂帶有刺青的男子毫無預警地闖入，並直接從後方將實況主整個人緊緊熊抱入懷。這段長達24秒的激情畫面讓留言區瞬間崩潰，粉絲不斷驚呼「他是誰」、「太扯了」。由於事發突然，實況主隨即急忙切換畫面並匆匆結束直播，留下一大票滿頭霧水的觀眾在螢幕前瘋狂揣測該男子的真實身分。

事故發生後，該名實況主第一時間透過文字向大眾解釋，驚慌地表示「男子是跟蹤狂，等下會去報警，等我釐清一下再回來」。然而這套說法並未獲得網友採信，反而引來南韓論壇排山倒海的質疑，認為對方若是跟蹤狂，怎麼可能熟練地按下密碼鎖直接進門。隨後，實況主再度改口澄清，坦承該男子其實是分手不久的前男友，因為雙方曾短暫交往並共用家門密碼，分手後她忘記更換密碼，才導致對方闖入。她強調「雖然直播當下把聲音關了，但其實當下我有反抗且大叫」，並表示這是私人問題不會報警，但一連串反覆的說詞已讓粉絲感到被愚弄，砲轟她把大家當笨蛋，信任度蕩然無存。

【赤鬼伯伯、Joey】帳號誤用引爆緋聞！「人設崩壞」爭議讓粉絲心碎

▲赤鬼伯伯。（圖／翻攝自赤鬼伯伯IG）

▲赤鬼伯伯。（圖／翻攝自赤鬼伯伯IG）

擁有高人氣的Twitch實況主兼YouTuber赤鬼伯伯，去年也捲入了一場因帳號管理不慎而引發的輿論風暴。這場意外的起因是台裔美籍實況主Joey Kaotyk在自家頻道開台時，竟然誤用了赤鬼伯伯的個人帳號，這項離奇的操作讓正在收看的網友們瞬間炸鍋，紛紛猜測兩人的關係是否已經超越普通朋友，甚至引發兩人私下同居或交往的揣測。對於這場突如其來的烏龍，赤鬼伯伯迅速在社群平台發聲澄清，提醒粉絲切勿過度聯想，並隨即開啟直播還原事件的真實來龍去脈，希望能止住不斷延燒的緋聞話題。

▲Joey用赤鬼伯伯的帳號直播。（圖／翻攝自Joey Threads）

▲Joey用赤鬼伯伯的帳號直播。（圖／翻攝自Joey Threads）

根據赤鬼伯伯的解釋，這場誤會源自於先前一群實況主共同前往澎湖旅遊的行程中，Joey曾向她推薦一款戶外直播專用的APP，為了方便操作，她當時借用Joey的手機登入自己的帳號進行測試。沒想到行程結束後，Joey在開台時忘記切換帳號，才演變成這場「全國放送」的誤用事件。她在直播中特地致電Joey當場澄清，對方也坦承是自己手機裡帳號太多、一時疏忽才沒留意到。儘管雙方誠懇道歉並釐清細節，但仍有部分粉絲對此感到失望，直指赤鬼伯伯過往塑造出的特定人設已經崩壞，甚至表示不再信任她。對此，赤鬼伯伯多次在直播中致歉，強調自己只是想做好實況主本分，沒料到事情會引發如此巨大的負面反應。

【UNIQ金聖柱】一聲「叔叔抱抱」藏不住！慶生直播驚爆隱婚生子

▲▼UNIQ金聖柱爆隱婚生子　團員語音「兒子沒睡？」他秒變臉。（圖／翻攝自Instagram／songjoo2016）

▲李汶翰、金聖柱。（圖／翻攝自Instagram／songjoo2016）

韓團UNIQ的成員金聖柱，在慶祝29歲生日的直播中，發生了一段令粉絲全看傻眼的驚人插曲。當時，他開心地與線上粉絲分享慶生喜悅，並在鏡頭前播放了隊友李汶翰發來的祝賀語音訊息。影片中，可以聽見李汶翰為他唱生日快樂歌，但隨後卻出乎意料地脫口而出一句：「你兒子現在都沒睡覺嗎？快來讓叔叔抱抱！」這段話一出，原本滿臉笑容的金聖柱瞬間臉色大變，表情在剎那間凝固，尷尬且僵硬的神情被鏡頭全程捕捉。

▲▼UNIQ金聖柱爆隱婚生子　團員語音「兒子沒睡？」他秒變臉。（圖／翻攝自微博）

▲▼金聖柱秒變臉。（圖／翻攝自微博）

▲▼UNIQ金聖柱爆隱婚生子　團員語音「兒子沒睡？」他秒變臉。（圖／翻攝自微博）

這段意外的語音內容迅速在網路上掀起「隱婚生子」的熱烈揣測。事實上，在此直播之前，就有粉絲曾在網路上爆料金聖柱早已步入家庭，且在金聖柱分享的生活影片中，也被細心的網友發現背景疑似出現了女性的聲音，甚至還有小孩的玩具與餐具等生活痕跡。後來，金聖柱也承認自己已經成家。

【New與Tay】鏡頭轉太快！BL劇男神直播中意外捕捉「親吻瞬間」

▲▼4直播意外網炸鍋。

▲New&Tay、Off&Gun各式人氣CP。（圖／翻攝自X）

泰國人氣男星New（提迪蓬德查阿派坤）與Tay（塔灣維弘可塔納）這對合作多年的黃金CP，先前在一次充滿歡笑的直播聚會中，意外製造了讓泰國網路瞬間沸騰的話題。當時New與Tay正和另外兩位演藝圈好友Off與Gun共度遊戲時光，四人皆隸屬於知名經紀公司GMMTV，且兩兩組成官方CP，擁有大量死忠粉絲。在直播過程中，原本正專注於遊戲的New，突然轉頭看向身旁，沒想到鏡頭也隨之移動，正好拍到一旁的Gun似乎正嘟著嘴親吻Tay。Gun在發現鏡頭轉過來後迅速移開身子，但這親密的一幕早已被直播畫面完整留存，伴隨著在場眾人的爽朗笑聲，火速在社群平台流傳開來。

▲▼4直播意外網炸鍋。

▲Gun疑似親吻Tay的畫面引發混亂。（圖／翻攝自X）

這場突如其來的親吻意外，讓兩邊的CP粉絲感到極度震撼，有部分網友認為兩人的舉動看起來不像在開玩笑，反而像是私下親密卻意外被抓包。對此，Tay在深夜親自回應了粉絲的不安，感性地表示：「希望你們知道我會盡全力去做好。」針對外界的揣測，他大方解釋大家都是已經30多歲的好朋友，私下交情極其深厚，互親是因為彼此真的很親近，一群好友在一起總是混亂且幸福的，並沒有像外界想像的那種「戲劇性事件」發生。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

6小時前

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

8小時前

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

7小時前

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

5小時前

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

16小時前

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

16小時前

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

6小時前

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

4小時前

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

20小時前

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

19小時前

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

16小時前

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

9小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
雪碧專訪

雪碧專訪

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

看更多

木星交往小11歲男友超暈　透露交往過程:天降甘霖

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前0

韓實況主遭男闖入熊抱、男星藏子被抓包！　4直播意外網炸鍋

52分鐘前20

「初三巧遇吳謹言」0偽裝吃披薩！約會老公互動超真實 無P狀態全被拍

1小時前22

90後6部神級少女漫畫！《玩偶遊戲》紗南嫁羽山生女　長大才懂致鬱劇情

1小時前813

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

2小時前63

《實習醫生》男星「年僅53歲驟逝」！確診漸凍症不到1年 家屬慟發聲

2小時前0

范冰冰「無耳垂」耳骨突出！趙麗穎竟是34碼小腳　6陸頂流巨星身體秘密

3小時前205

野生明道現蹤公園！「緊握中風母」推輪椅曬太陽 超有愛一幕全被拍

3小時前0

2025年4藝人證實罹癌！立威廉甲狀腺癌、沈玉琳白血病　抗病歷程曝光

4小時前64

回娘家想包6千塊紅包「台女星竟遭砍價」！婆婆干涉：長輩會照顧自己

4小時前51

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

讀者迴響

熱門新聞

  1. 挑「這尾數」刮刮樂連中2張！
    6小時前63
  2. 林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻
    8小時前147
  3. 《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南
    7小時前226
  4. 林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火
    5小時前1223
  5. 專訪／出道演《濟公》即巔峰！鄭志偉敬業態度曝光
    16小時前20
  6. 《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲
    16小時前2033
  7. 王淨突PO黑底白字文！
    6小時前127
  8. 樂天隊長零緋聞12年成業界奇蹟！
    4小時前101
  9. 林襄絲襪「下身開洞」啦啦隊被拍超糗6幕
    20小時前208
  10. 子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊
    19小時前187
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合