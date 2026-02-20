韓實況主遭男闖入熊抱、男星藏子被抓包！　4直播意外網炸鍋

記者蔡宜芳／綜合報導

在網路直播盛行的時代，攝影機鏡頭就像是一把雙面刃，既能讓創作者與粉絲零距離互動，卻也常常在不經意間捕捉到令人措手不及的「放送事故」！這些突如其來的意外往往比原本準備好的節目內容還要勁爆，甚至直接讓隱藏已久的私生活在萬千觀眾面前徹底曝光，引發網路輿論的連鎖反應。以下為大家盤點演藝圈與實況界近年發生的幾起超大型「直播意外」，看這些名人們如何在鏡頭前應對那些令人心驚膽跳的尷尬瞬間！

【南韓辣模實況主】門簾後的神祕刺青男！從「跟蹤狂」到「前男友」的信任危機

▲南韓實況主在直播中被男子熊抱。（圖／翻攝自SOOP）

南韓實況平台SOOP（原名 AfreecaTV）一名擁有火辣身材的實況主，正在鏡頭前與粉絲熱烈互動時，畫面後方的門簾竟突然被人從外掀開，一名手臂帶有刺青的男子毫無預警地闖入，並直接從後方將實況主整個人緊緊熊抱入懷。這段長達24秒的激情畫面讓留言區瞬間崩潰，粉絲不斷驚呼「他是誰」、「太扯了」。由於事發突然，實況主隨即急忙切換畫面並匆匆結束直播，留下一大票滿頭霧水的觀眾在螢幕前瘋狂揣測該男子的真實身分。

事故發生後，該名實況主第一時間透過文字向大眾解釋，驚慌地表示「男子是跟蹤狂，等下會去報警，等我釐清一下再回來」。然而這套說法並未獲得網友採信，反而引來南韓論壇排山倒海的質疑，認為對方若是跟蹤狂，怎麼可能熟練地按下密碼鎖直接進門。隨後，實況主再度改口澄清，坦承該男子其實是分手不久的前男友，因為雙方曾短暫交往並共用家門密碼，分手後她忘記更換密碼，才導致對方闖入。她強調「雖然直播當下把聲音關了，但其實當下我有反抗且大叫」，並表示這是私人問題不會報警，但一連串反覆的說詞已讓粉絲感到被愚弄，砲轟她把大家當笨蛋，信任度蕩然無存。

【赤鬼伯伯、Joey】帳號誤用引爆緋聞！「人設崩壞」爭議讓粉絲心碎

▲赤鬼伯伯。（圖／翻攝自赤鬼伯伯IG）

擁有高人氣的Twitch實況主兼YouTuber赤鬼伯伯，去年也捲入了一場因帳號管理不慎而引發的輿論風暴。這場意外的起因是台裔美籍實況主Joey Kaotyk在自家頻道開台時，竟然誤用了赤鬼伯伯的個人帳號，這項離奇的操作讓正在收看的網友們瞬間炸鍋，紛紛猜測兩人的關係是否已經超越普通朋友，甚至引發兩人私下同居或交往的揣測。對於這場突如其來的烏龍，赤鬼伯伯迅速在社群平台發聲澄清，提醒粉絲切勿過度聯想，並隨即開啟直播還原事件的真實來龍去脈，希望能止住不斷延燒的緋聞話題。

▲Joey用赤鬼伯伯的帳號直播。（圖／翻攝自Joey Threads）

根據赤鬼伯伯的解釋，這場誤會源自於先前一群實況主共同前往澎湖旅遊的行程中，Joey曾向她推薦一款戶外直播專用的APP，為了方便操作，她當時借用Joey的手機登入自己的帳號進行測試。沒想到行程結束後，Joey在開台時忘記切換帳號，才演變成這場「全國放送」的誤用事件。她在直播中特地致電Joey當場澄清，對方也坦承是自己手機裡帳號太多、一時疏忽才沒留意到。儘管雙方誠懇道歉並釐清細節，但仍有部分粉絲對此感到失望，直指赤鬼伯伯過往塑造出的特定人設已經崩壞，甚至表示不再信任她。對此，赤鬼伯伯多次在直播中致歉，強調自己只是想做好實況主本分，沒料到事情會引發如此巨大的負面反應。

【UNIQ金聖柱】一聲「叔叔抱抱」藏不住！慶生直播驚爆隱婚生子

▲李汶翰、金聖柱。（圖／翻攝自Instagram／songjoo2016）

韓團UNIQ的成員金聖柱，在慶祝29歲生日的直播中，發生了一段令粉絲全看傻眼的驚人插曲。當時，他開心地與線上粉絲分享慶生喜悅，並在鏡頭前播放了隊友李汶翰發來的祝賀語音訊息。影片中，可以聽見李汶翰為他唱生日快樂歌，但隨後卻出乎意料地脫口而出一句：「你兒子現在都沒睡覺嗎？快來讓叔叔抱抱！」這段話一出，原本滿臉笑容的金聖柱瞬間臉色大變，表情在剎那間凝固，尷尬且僵硬的神情被鏡頭全程捕捉。

▲▼金聖柱秒變臉。（圖／翻攝自微博）

這段意外的語音內容迅速在網路上掀起「隱婚生子」的熱烈揣測。事實上，在此直播之前，就有粉絲曾在網路上爆料金聖柱早已步入家庭，且在金聖柱分享的生活影片中，也被細心的網友發現背景疑似出現了女性的聲音，甚至還有小孩的玩具與餐具等生活痕跡。後來，金聖柱也承認自己已經成家。

【New與Tay】鏡頭轉太快！BL劇男神直播中意外捕捉「親吻瞬間」

▲New&Tay、Off&Gun各式人氣CP。（圖／翻攝自X）

泰國人氣男星New（提迪蓬德查阿派坤）與Tay（塔灣維弘可塔納）這對合作多年的黃金CP，先前在一次充滿歡笑的直播聚會中，意外製造了讓泰國網路瞬間沸騰的話題。當時New與Tay正和另外兩位演藝圈好友Off與Gun共度遊戲時光，四人皆隸屬於知名經紀公司GMMTV，且兩兩組成官方CP，擁有大量死忠粉絲。在直播過程中，原本正專注於遊戲的New，突然轉頭看向身旁，沒想到鏡頭也隨之移動，正好拍到一旁的Gun似乎正嘟著嘴親吻Tay。Gun在發現鏡頭轉過來後迅速移開身子，但這親密的一幕早已被直播畫面完整留存，伴隨著在場眾人的爽朗笑聲，火速在社群平台流傳開來。

▲Gun疑似親吻Tay的畫面引發混亂。（圖／翻攝自X）

這場突如其來的親吻意外，讓兩邊的CP粉絲感到極度震撼，有部分網友認為兩人的舉動看起來不像在開玩笑，反而像是私下親密卻意外被抓包。對此，Tay在深夜親自回應了粉絲的不安，感性地表示：「希望你們知道我會盡全力去做好。」針對外界的揣測，他大方解釋大家都是已經30多歲的好朋友，私下交情極其深厚，互親是因為彼此真的很親近，一群好友在一起總是混亂且幸福的，並沒有像外界想像的那種「戲劇性事件」發生。