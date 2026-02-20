90後6部神級少女漫畫！《玩偶遊戲》紗南嫁羽山生女　長大才懂致鬱劇情

記者蔡宜芳／綜合報導

小時候放學衝回家第一件事，就是泡在漫畫、動畫的無盡幻想中，對於許多90後的朋友來說，那些充滿粉紅泡泡又帶點成長痛的少女漫畫，簡直是童年不可或缺的養分！現在回頭看，這些作品當年不只教我們什麼是戀愛，更深刻討論了許多現實社會議題。《ETtoday娛樂星光雲》就帶大家來一場時光旅行，盤點6部在90後心中堪稱「神級」的經典少女漫畫。這些作品有的治癒了我們的心靈，有的卻讓我們長大後才看懂其中的「致鬱」與殘酷，快來看看你的本命作品有沒有上榜吧！

※可能有雷※

《玩偶遊戲》：不只是青澀戀曲，更是長大才懂的社會縮影

如果提到90後心目中最深刻的校園作品，絕對少不了《玩偶遊戲》。故事以開朗的童星倉田紗南與孤僻的班長羽山秋人為核心，兩人因拍攝節目《玩偶遊戲》而結緣，展開一段交織著歡笑與淚水的青春故事。但這部作品的層次遠高於單純的愛情，作者小花美穗老師大膽地深入探討了童星壓力、校園霸凌、甚至是家庭失能等嚴肅議題。看點在於紗南那種總是能帶給人力量的元氣，如何與羽山內心的冷漠互相碰撞並達成救贖，這種深刻描寫成長黑暗面與光明面的對比，讓許多讀者在長大重溫後，才驚覺這部作品背後蘊含的深度。

除了緊湊且帶點「致鬱」的劇情，紗南與羽山的心理成長歷程極具說服力，觀眾能見證他們如何從天真爛漫的孩子，逐漸學會面對大人世界的殘酷。故事結局也相當圓滿，漫畫中揭露了紗南與羽山在26歲時順利結婚，並育有一女羽山紗里，過著平凡卻幸福的生活，給了老粉絲們最甜的回饋。值得一提的是，當年台灣播出的中文配音版本更被譽為「神還原」，將紗南那種吵鬧卻動人的情感表現得淋漓盡致，絕對是這部經典在台灣粉絲心中佔據一席之地的關鍵。這是一部關於孩童如何用「玩偶般的心態」在複雜世界求生的故事，至今讀來依然引人入勝。

《庫洛魔法使》：華麗變身與溫暖世界觀，超越時代的前衛之作

誰的童年夢想不是擁有一根封印之杖？《庫洛魔法使》講述平凡的小學生木之本櫻意外釋放了魔法師庫洛創造的「庫洛牌」，在封印獸可魯貝洛斯的指引下踏上收集卡牌的旅程。這部由CLAMP創作的神作，以極致可愛的畫風和溫暖的世界觀擄獲了無數少男少女的心。作品最大的魅力在於其傳遞的正面能量，故事中幾乎「沒有壞人」，小櫻憑藉著堅強與樂觀克服難關，與來自香港的競爭對手李小狼從不打不相識到互生情愫，這種青澀的成長與愛，成為了90後心中最美好的魔法回憶。

更令人讚嘆的是，《庫洛魔法使》在情感描寫上非常前衛，作品中融入了許多超越時代的LGBTQ+元素，無論是知世對小櫻深厚且細膩的情感、桃矢與雪兔之間的牽絆，還是小狼與雪兔之間那段曾被誤會的「喜歡」，都展現了愛的多元與包容。視覺上，小櫻每次戰鬥時穿上的華麗服裝，全是由好友知世親手設計，這種精緻的魔法變身特色與CLAMP宏大的宇宙觀連結，增加了作品的收藏價值。小櫻從一個懵懂的女孩成長為能獨當一面的魔法使，那種不依賴他人、勇於面對挑戰的形象，至今依然是魔法少女界最具代表性的指標。

《夢幻遊戲》：異世界的奇幻冒險，刻骨銘心的巫女與七星士之戀

說到「穿越異世界」的鼻祖，許多90後腦海中浮現的第一部作品一定是《夢幻遊戲》。故事敘述平凡的國中生夕城美朱與好友小唯，意外被圖書館裡的一本古籍《四神天地書》吸入書中世界。美朱因此成為了紅南國的「朱雀巫女」，背負著集結「朱雀七星士」並召喚神獸拯救國家的重任。這部作品完美融合了中國神話元素與古代王朝背景，搭配上唯美的畫風與華麗的人物設定，在當年引發了巨大的熱潮。尤其是美朱與七星士之一「鬼宿」之間那段跨越時空、充滿犧牲與守護的戀情，更是讓無數粉絲流乾了眼淚。

《夢幻遊戲》的劇情張力十足，除了感人的愛情，美朱與原本是摯友的小唯因為命運捉弄而成為對立國巫女、引發兩國戰爭的衝突，更是故事的一大看點。讀者隨著美朱的腳步，看著她如何在面對愛與背叛、使命與選擇的掙扎中，逐漸肩負起拯救世界的責任。各具魅力的七星士如鬼宿的深情、星宿的愛戀以及柳宿的守護，為故事增添了豐富的角色深度。這部作品不僅僅是冒險與戰鬥，更深刻探討了少女在成長過程中的責任感與夥伴間的強大羈絆，即便到了第二部「天罡之亂」，那種熱血與感人並存的氛圍依然讓老讀者們回味無窮。

《NANA》：寫實而疼痛的青春，在夢想與現實之間的糾葛拉扯

對於許多90後而言，《NANA》已經超越了漫畫的範疇，更像是一部探討人生、愛情與自我的寫實文學。劇情圍繞著兩位名字讀音相同、個性卻截然不同的女性展開：天真浪漫、渴望家庭溫暖的小松奈奈（小八），與獨立冷酷、追逐搖滾夢想的樂團主唱大崎娜娜。兩人在前往東京的新幹線上巧遇，隨後陰錯陽差地住進了707號房，展開一段交織著愛情、夢想與幻滅的同居生活。作者矢澤愛老師用極其細膩且充滿美感的筆觸，描繪出青少年在步入社會時所面臨的迷惘、寂寞與孤獨感，觸動了無數讀者的靈魂。

這部作品最具魅力的地方在於角色間那種病態卻又真摯的依存與對立，深刻描寫了理想與現實的拉扯。大崎娜娜在音樂事業與和本城蓮的情感糾葛中掙扎，而小松奈奈則在一段段受傷的戀愛中尋找安定，兩人的友情在追求不同人生目標的過程中經歷考驗。故事中虛構的樂團Black Stones與TrapNest帶起的視覺系時尚與音樂，對當時的潮流影響甚鉅。雖然因作者健康問題，無限期停載多年，留下各種令人心碎的懸念，但這種未完的遺憾與青春的疼痛，反而讓《NANA》成為讀者心中永遠無法抹滅的經典神作。不過，作者矢澤愛在去年驚喜宣布，作品已經進入收尾階段，大家也終於可以看到《NANA》的結局！

《神風怪盜貞德》：華麗變身封印惡魔，跨越時空的自我認同之旅

結合了「聖女貞德」的歷史元素與現代怪盜設定，《神風怪盜貞德》是90後少女們必追的魔法變身經典。主角日下部瑪倫平時是名活潑的高中生，夜晚則會接受準天使菲的委託，化身為「怪盜貞德」執行任務。她利用神奇的畫筆將附身在藝術品中的惡魔封印，以阻止惡魔在人間散播負面情緒。這部作品以種村有菜老師細膩精緻的「萌系」畫風著稱，華麗的變身場面與怪盜裝扮，在當時擄獲了極高的人氣。除了熱血的戰鬥，故事更細膩描寫了瑪倫內心對孤獨的恐懼，以及她如何透過貞德的力量尋找勇氣與自我認同。

劇情中的情感糾葛也是一大看點，瑪倫的同班同學名古屋稚空，其實就是與她敵對的「怪盜辛巴達」，兩人在對抗與不自覺的吸引中產生複雜情感，這種在信任與猜忌間掙扎的愛情，讓故事更具層次。在經歷了友情與愛情的種種磨難後，結局迎來了圓滿的幸福，瑪倫與稚空結為連理，且天使菲與亞薩斯分別轉世為他們的一對子女，讓粉絲感到無比溫馨。作品中強調的勇氣與面對孤獨的主題，伴隨著瑪倫從小栗變身成貞德的心理轉折，不僅節奏明快、充滿力量感，更讓讀者在華麗的魔法冒險中，感受到少女成長的溫柔與堅毅。

《犬夜叉》：跨越時空的戰國奇幻，愛恨交織的宿命冒險

由漫畫大師高橋留美子創作的《犬夜叉》，是90後童年中不可撼動的戰國冒險史詩。故事從現代少女日暮籬意外掉入家裡神社的枯井開始，她穿越到了500年前的戰國時代，並喚醒了被封印的半妖少年犬夜叉。兩人因為意外射碎了能實現願望的「四魂之玉」，不得不踏上收集碎片、打倒大反派奈落的旅程。這部作品完美融合了奇幻、戰鬥、幽默與感人肺腑的情感，特別是犬夜叉與阿籬、以及阿籬的前世桔梗之間那段愛恨交織的三角宿命，更是引發了當年無數的派系討論，成為一代讀者的經典記憶。

除了複雜的愛情糾葛，《犬夜叉》的配角陣容也極具魅力，無論是冷酷強大的哥哥殺生丸、好色卻重情義的法師彌勒，還是揹負血海深仇的驅魔師珊瑚，每個角色都有其獨特的故事與心路歷程。夥伴們在收集碎片的過程中建立起的深厚羈絆，以及對抗各種形態妖怪的精彩戰鬥，讓這段冒險充滿了熱血與感動。主角們在旅途中不僅是為了打敗奈落，更是在找尋自我定位與救贖。當最後奈落被打倒、四魂之玉消失，阿籬與犬夜叉終於克服時空隔閡在一起時，那份圓滿讓無數觀眾感到欣慰。這部作品不僅是90後的集體回憶，更是跨越時空的經典神作。