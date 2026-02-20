ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

樂天隊長零緋聞爸霸氣：嫁不出去養妳
直男刮刮樂「精準玩法曝光」
清宮4大秘辛！「她50歲被翻牌侍寢」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

澎恰恰 黃文星 子瑜 鄭志偉 慈妹 雪碧 林襄 凱莉

90後6部神級少女漫畫！《玩偶遊戲》紗南嫁羽山生女　長大才懂致鬱劇情

記者蔡宜芳／綜合報導

小時候放學衝回家第一件事，就是泡在漫畫、動畫的無盡幻想中，對於許多90後的朋友來說，那些充滿粉紅泡泡又帶點成長痛的少女漫畫，簡直是童年不可或缺的養分！現在回頭看，這些作品當年不只教我們什麼是戀愛，更深刻討論了許多現實社會議題。《ETtoday娛樂星光雲》就帶大家來一場時光旅行，盤點6部在90後心中堪稱「神級」的經典少女漫畫。這些作品有的治癒了我們的心靈，有的卻讓我們長大後才看懂其中的「致鬱」與殘酷，快來看看你的本命作品有沒有上榜吧！

※可能有雷※

《玩偶遊戲》：不只是青澀戀曲，更是長大才懂的社會縮影

▲《玩偶遊戲》。（圖／翻攝自網路）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《玩偶遊戲》。（圖／翻攝自網路）

如果提到90後心目中最深刻的校園作品，絕對少不了《玩偶遊戲》。故事以開朗的童星倉田紗南與孤僻的班長羽山秋人為核心，兩人因拍攝節目《玩偶遊戲》而結緣，展開一段交織著歡笑與淚水的青春故事。但這部作品的層次遠高於單純的愛情，作者小花美穗老師大膽地深入探討了童星壓力、校園霸凌、甚至是家庭失能等嚴肅議題。看點在於紗南那種總是能帶給人力量的元氣，如何與羽山內心的冷漠互相碰撞並達成救贖，這種深刻描寫成長黑暗面與光明面的對比，讓許多讀者在長大重溫後，才驚覺這部作品背後蘊含的深度。

除了緊湊且帶點「致鬱」的劇情，紗南與羽山的心理成長歷程極具說服力，觀眾能見證他們如何從天真爛漫的孩子，逐漸學會面對大人世界的殘酷。故事結局也相當圓滿，漫畫中揭露了紗南與羽山在26歲時順利結婚，並育有一女羽山紗里，過著平凡卻幸福的生活，給了老粉絲們最甜的回饋。值得一提的是，當年台灣播出的中文配音版本更被譽為「神還原」，將紗南那種吵鬧卻動人的情感表現得淋漓盡致，絕對是這部經典在台灣粉絲心中佔據一席之地的關鍵。這是一部關於孩童如何用「玩偶般的心態」在複雜世界求生的故事，至今讀來依然引人入勝。

《庫洛魔法使》：華麗變身與溫暖世界觀，超越時代的前衛之作

▲《庫洛魔法使》。（圖／翻攝自網路）

▲《庫洛魔法使》。（圖／翻攝自網路）

誰的童年夢想不是擁有一根封印之杖？《庫洛魔法使》講述平凡的小學生木之本櫻意外釋放了魔法師庫洛創造的「庫洛牌」，在封印獸可魯貝洛斯的指引下踏上收集卡牌的旅程。這部由CLAMP創作的神作，以極致可愛的畫風和溫暖的世界觀擄獲了無數少男少女的心。作品最大的魅力在於其傳遞的正面能量，故事中幾乎「沒有壞人」，小櫻憑藉著堅強與樂觀克服難關，與來自香港的競爭對手李小狼從不打不相識到互生情愫，這種青澀的成長與愛，成為了90後心中最美好的魔法回憶。

更令人讚嘆的是，《庫洛魔法使》在情感描寫上非常前衛，作品中融入了許多超越時代的LGBTQ+元素，無論是知世對小櫻深厚且細膩的情感、桃矢與雪兔之間的牽絆，還是小狼與雪兔之間那段曾被誤會的「喜歡」，都展現了愛的多元與包容。視覺上，小櫻每次戰鬥時穿上的華麗服裝，全是由好友知世親手設計，這種精緻的魔法變身特色與CLAMP宏大的宇宙觀連結，增加了作品的收藏價值。小櫻從一個懵懂的女孩成長為能獨當一面的魔法使，那種不依賴他人、勇於面對挑戰的形象，至今依然是魔法少女界最具代表性的指標。

《夢幻遊戲》：異世界的奇幻冒險，刻骨銘心的巫女與七星士之戀

▲《夢幻遊戲》。（圖／翻攝自網路）

▲《夢幻遊戲》。（圖／翻攝自網路）

說到「穿越異世界」的鼻祖，許多90後腦海中浮現的第一部作品一定是《夢幻遊戲》。故事敘述平凡的國中生夕城美朱與好友小唯，意外被圖書館裡的一本古籍《四神天地書》吸入書中世界。美朱因此成為了紅南國的「朱雀巫女」，背負著集結「朱雀七星士」並召喚神獸拯救國家的重任。這部作品完美融合了中國神話元素與古代王朝背景，搭配上唯美的畫風與華麗的人物設定，在當年引發了巨大的熱潮。尤其是美朱與七星士之一「鬼宿」之間那段跨越時空、充滿犧牲與守護的戀情，更是讓無數粉絲流乾了眼淚。

《夢幻遊戲》的劇情張力十足，除了感人的愛情，美朱與原本是摯友的小唯因為命運捉弄而成為對立國巫女、引發兩國戰爭的衝突，更是故事的一大看點。讀者隨著美朱的腳步，看著她如何在面對愛與背叛、使命與選擇的掙扎中，逐漸肩負起拯救世界的責任。各具魅力的七星士如鬼宿的深情、星宿的愛戀以及柳宿的守護，為故事增添了豐富的角色深度。這部作品不僅僅是冒險與戰鬥，更深刻探討了少女在成長過程中的責任感與夥伴間的強大羈絆，即便到了第二部「天罡之亂」，那種熱血與感人並存的氛圍依然讓老讀者們回味無窮。

《NANA》：寫實而疼痛的青春，在夢想與現實之間的糾葛拉扯

▲《NANA》。（圖／翻攝自網路）

▲《NANA》。（圖／翻攝自網路）

對於許多90後而言，《NANA》已經超越了漫畫的範疇，更像是一部探討人生、愛情與自我的寫實文學。劇情圍繞著兩位名字讀音相同、個性卻截然不同的女性展開：天真浪漫、渴望家庭溫暖的小松奈奈（小八），與獨立冷酷、追逐搖滾夢想的樂團主唱大崎娜娜。兩人在前往東京的新幹線上巧遇，隨後陰錯陽差地住進了707號房，展開一段交織著愛情、夢想與幻滅的同居生活。作者矢澤愛老師用極其細膩且充滿美感的筆觸，描繪出青少年在步入社會時所面臨的迷惘、寂寞與孤獨感，觸動了無數讀者的靈魂。

這部作品最具魅力的地方在於角色間那種病態卻又真摯的依存與對立，深刻描寫了理想與現實的拉扯。大崎娜娜在音樂事業與和本城蓮的情感糾葛中掙扎，而小松奈奈則在一段段受傷的戀愛中尋找安定，兩人的友情在追求不同人生目標的過程中經歷考驗。故事中虛構的樂團Black Stones與TrapNest帶起的視覺系時尚與音樂，對當時的潮流影響甚鉅。雖然因作者健康問題，無限期停載多年，留下各種令人心碎的懸念，但這種未完的遺憾與青春的疼痛，反而讓《NANA》成為讀者心中永遠無法抹滅的經典神作。不過，作者矢澤愛在去年驚喜宣布，作品已經進入收尾階段，大家也終於可以看到《NANA》的結局！

《神風怪盜貞德》：華麗變身封印惡魔，跨越時空的自我認同之旅

▲《神風怪盜貞德》。（圖／翻攝自網路）

▲《神風怪盜貞德》。（圖／翻攝自網路）

結合了「聖女貞德」的歷史元素與現代怪盜設定，《神風怪盜貞德》是90後少女們必追的魔法變身經典。主角日下部瑪倫平時是名活潑的高中生，夜晚則會接受準天使菲的委託，化身為「怪盜貞德」執行任務。她利用神奇的畫筆將附身在藝術品中的惡魔封印，以阻止惡魔在人間散播負面情緒。這部作品以種村有菜老師細膩精緻的「萌系」畫風著稱，華麗的變身場面與怪盜裝扮，在當時擄獲了極高的人氣。除了熱血的戰鬥，故事更細膩描寫了瑪倫內心對孤獨的恐懼，以及她如何透過貞德的力量尋找勇氣與自我認同。

劇情中的情感糾葛也是一大看點，瑪倫的同班同學名古屋稚空，其實就是與她敵對的「怪盜辛巴達」，兩人在對抗與不自覺的吸引中產生複雜情感，這種在信任與猜忌間掙扎的愛情，讓故事更具層次。在經歷了友情與愛情的種種磨難後，結局迎來了圓滿的幸福，瑪倫與稚空結為連理，且天使菲與亞薩斯分別轉世為他們的一對子女，讓粉絲感到無比溫馨。作品中強調的勇氣與面對孤獨的主題，伴隨著瑪倫從小栗變身成貞德的心理轉折，不僅節奏明快、充滿力量感，更讓讀者在華麗的魔法冒險中，感受到少女成長的溫柔與堅毅。

《犬夜叉》：跨越時空的戰國奇幻，愛恨交織的宿命冒險

▲《犬夜叉》。（圖／翻攝自網路）

▲《犬夜叉》。（圖／翻攝自網路）

由漫畫大師高橋留美子創作的《犬夜叉》，是90後童年中不可撼動的戰國冒險史詩。故事從現代少女日暮籬意外掉入家裡神社的枯井開始，她穿越到了500年前的戰國時代，並喚醒了被封印的半妖少年犬夜叉。兩人因為意外射碎了能實現願望的「四魂之玉」，不得不踏上收集碎片、打倒大反派奈落的旅程。這部作品完美融合了奇幻、戰鬥、幽默與感人肺腑的情感，特別是犬夜叉與阿籬、以及阿籬的前世桔梗之間那段愛恨交織的三角宿命，更是引發了當年無數的派系討論，成為一代讀者的經典記憶。

除了複雜的愛情糾葛，《犬夜叉》的配角陣容也極具魅力，無論是冷酷強大的哥哥殺生丸、好色卻重情義的法師彌勒，還是揹負血海深仇的驅魔師珊瑚，每個角色都有其獨特的故事與心路歷程。夥伴們在收集碎片的過程中建立起的深厚羈絆，以及對抗各種形態妖怪的精彩戰鬥，讓這段冒險充滿了熱血與感動。主角們在旅途中不僅是為了打敗奈落，更是在找尋自我定位與救贖。當最後奈落被打倒、四魂之玉消失，阿籬與犬夜叉終於克服時空隔閡在一起時，那份圓滿讓無數觀眾感到欣慰。這部作品不僅是90後的集體回憶，更是跨越時空的經典神作。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

玩偶遊戲庫洛魔法使夢幻遊戲NANA神風怪盜貞德犬夜叉

推薦閱讀

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

6小時前

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

8小時前

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

7小時前

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火！點名2記者：想告你們 可能原因曝

5小時前

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

16小時前

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

16小時前

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

王淨突PO黑底白字文！「不要把無良當有趣」怒了：這種事好玩在哪

6小時前

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

4小時前

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

20小時前

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

19小時前

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

16小時前

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

9小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
雪碧專訪

雪碧專訪

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

看更多

【冷血炸貓籠】關西男國中生沖天炮炸貓　點火還大喊：新年快樂喔

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前0

韓實況主遭男闖入熊抱、男星藏子被抓包！　4直播意外網炸鍋

52分鐘前20

「初三巧遇吳謹言」0偽裝吃披薩！約會老公互動超真實 無P狀態全被拍

1小時前22

90後6部神級少女漫畫！《玩偶遊戲》紗南嫁羽山生女　長大才懂致鬱劇情

1小時前813

天王搭機被爆「逼客換位」！還嗆機長：高級司機 空姐退役全說了

2小時前63

《實習醫生》男星「年僅53歲驟逝」！確診漸凍症不到1年 家屬慟發聲

2小時前0

范冰冰「無耳垂」耳骨突出！趙麗穎竟是34碼小腳　6陸頂流巨星身體秘密

3小時前205

野生明道現蹤公園！「緊握中風母」推輪椅曬太陽 超有愛一幕全被拍

3小時前0

2025年4藝人證實罹癌！立威廉甲狀腺癌、沈玉琳白血病　抗病歷程曝光

4小時前64

回娘家想包6千塊紅包「台女星竟遭砍價」！婆婆干涉：長輩會照顧自己

4小時前51

樂天正妹隊長零緋聞12年成業界奇蹟！　爸爸霸氣承諾：嫁不出去會養妳

讀者迴響

熱門新聞

  1. 挑「這尾數」刮刮樂連中2張！
    6小時前63
  2. 林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻
    8小時前147
  3. 《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南
    7小時前226
  4. 林宥嘉「我非常不爽」過年罕見發火
    5小時前1223
  5. 專訪／出道演《濟公》即巔峰！鄭志偉敬業態度曝光
    16小時前20
  6. 《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲
    16小時前2033
  7. 王淨突PO黑底白字文！
    6小時前127
  8. 樂天隊長零緋聞12年成業界奇蹟！
    4小時前101
  9. 林襄絲襪「下身開洞」啦啦隊被拍超糗6幕
    20小時前208
  10. 子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊
    19小時前187
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合