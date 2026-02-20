ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

專訪／挺《客家廚房》！利特秒答應
對另一半斤斤計較星座Top 3
啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

澎恰恰 黃文星 子瑜 鄭志偉 慈妹 雪碧 林襄 凱莉

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

記者蔡宜芳／綜合報導

在演藝圈這個五光十色的環境裡，能夠擁有一段長久的友誼已屬不易，若能從「老友」升格為「終身伴侶」，更是許多網友津津樂道的佳話。這種建立在深厚信任與默契基礎上的愛情，往往比熱烈的一見鍾情來得更加穩固。《ETtoday娛樂星光雲》這就為大家盤點5對從多年好友變身螢幕夫妻的代表，看他們如何跨越那條友誼的界線，在對的時間點認定彼此，寫下如同偶像劇般的浪漫篇章。

【霍建華、林心如】相識十年「聊出火花」，從不敢牽手到閃電修成正果

▲霍建華、林心如。（圖／資料照／林心如工作室提）

▲霍建華、林心如。（圖／資料照／林心如工作室提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林心如與霍建華的愛情故事，堪稱是演藝圈「友情昇華」的經典教科書。兩人早在2005年合作電視劇《地下鐵》時便相識，隨後展開了長達十年的摯友生涯。在那段漫長的歲月中，他們始終維持著純粹的友誼，在對方拍戲辛苦時互探班關心，默契好到沒話說。霍建華事後也坦言，其實一直對林心如有好感，但當時非常珍惜這段得來不易的友情，深怕萬一表白失敗會永遠失去這位好友，因此選擇謹慎處理內心的情感，以朋友的身份默默守候。

這段關係的轉折點出現在2016年，當時兩人都剛好在北京拍戲，頻繁的日常聊天成了感情升溫的催化劑。林心如曾說這段契機是「聊著聊著就對上眼」，那種建立在十年默契上的情感在不知不覺中累積，終於在林心如40歲生日後正式確認關係。交往短短半年後，兩人便決定閃電結婚，在峇里島舉辦浪漫婚禮。回想起戀愛初期，兩人因身分特殊甚至不敢在大街上公開牽手，如今已育有一女，過著平穩幸福的生活，證明了長時間的友誼積累，正是婚姻最堅實的防護罩。

【AKIRA、林志玲】一通電話守候到天亮，志玲姐姐主動求婚「就是他了」

▲AKIRA、林志玲。（圖／翻攝自AKIRA微博、林志玲IG）

▲AKIRA、林志玲。（圖／翻攝自AKIRA微博、林志玲IG）

「國民女神」林志玲與日本男星AKIRA的跨國戀情，背後也有一段從老友到戀人的動人過程。兩人於2011年因合作舞台劇《赤壁～愛～》結緣，當時語言不通的林志玲受到 AKIRA 溫暖的鼓勵與支持，留下了深刻印象。儘管彼此互有好感，但受限於工作忙碌，多年來一直維持著淡淡的好友關係。直到2018年底，林志玲遭遇祖母過世的沈痛打擊，在那個極度脆弱的夜晚，她撥通了AKIRA的電話、在另一頭崩潰大哭，最後不自覺睡著。

沒想到，當林志玲醒來時發現電話竟然還通著，那一頭傳來AKIRA溫柔的回應：「我在這裡。」這份無聲卻堅定的陪伴，讓林志玲深深認定對方就是可以託付終身的對象，她認為愛情不需要過度準備，當遇見對的人就該把握。於是，林志玲決定主動出擊向AKIRA求婚，並明確表達希望以結婚為前提交往。這段僅僅交往半年的戀情，在2019年以閃婚之姿震撼外界。幾乎從不吵架的默契，印證了當年那通電話裡的守候並非偶然，而是深情。

【馮德倫、舒淇】相識20年的平凡守候，布拉格隨性婚紗照驚豔演藝圈

▲馮德倫、舒淇。（圖／翻攝自IG）

▲馮德倫、舒淇。（圖／翻攝自IG）

舒淇與馮德倫的結合，就像是一首細水長流的慢歌。兩人在1997年合作電影《美少年之戀》時就已經結識，當時雖然傳出緋聞，但雙方都以好友相稱，隨後在各自的感情世界裡經歷了起伏波折。在長達20年的友情歲月中，馮德倫始終扮演著「最佳隊友」的角色，在舒淇人生低潮時默默陪伴，成為她最堅實的依靠。雖然期間曾多次被拍到同遊或因貓咪照片引發猜測，但兩人對外始終保持低調，直到2016年在布拉格合作拍攝電影期間，才決定結束這段漫長的友誼長跑。

當年兩人在社群平台上無預警發布婚訊，僅分享了一組在布拉格拍攝、風格極簡且隨性的婚紗照，震驚了整個華語圈。馮德倫在宣言中深情寫下：「我們相識了20年，相戀了4年，我毫無反顧地娶她了。，文字間透露出對這段感情無比的認定。舒淇也曾坦言，馮德倫母親對她的熱情與肯定，是讓她放下所有心防、走進婚姻的關鍵因素。婚後的兩人依舊保持低調與平凡的幸福，偶爾在社群分享愛貓生活，這種在對的時間遇到對的人，並以最隨性的方式守護彼此，成了許多人心目中最嚮往的愛情模樣。

【陳漢典、Lulu】老搭檔變愛人！隱藏一年的 12 年友情「把柄」理論

▲陳漢典、Lulu。（圖／翻攝自Facebook／陳漢典）

▲陳漢典、Lulu。（圖／翻攝自Facebook／陳漢典）

就在2025年9月，台灣演藝圈傳出最令眾人「不敢置信」的喜訊，那就是合作主持《綜藝大熱門》長達12年的黃金搭檔陳漢典與Lulu（黃路梓茵）宣布結婚。這對螢幕上的「超級老友」從未被外界察覺有異，主因是大家早已習慣他們像兄妹或哥們般的互動。Lulu透露，兩人是「自然而然」走在一起的，並形容陳漢典就像是守護型的「李大仁」，能包容她所有最不堪的一面。而陳漢典在認定這段感情時，更曾真誠告白：「妳就是我想要一輩子生活的人。」那份炙熱的眼神讓Lulu徹底心動。

關於為何能瞞過眾人眼睛長達1年，兩人笑稱是因為互知太多「把柄」，加上工作行程高度重疊，私下約會也常被誤認為是在對腳本或錄製節目。Lulu甚至幽默地提出「握有把柄」理論，直言因為兩人認識太久、太熟，為了避免彼此的祕密外流，乾脆結婚「結盟」最保險。這段從螢幕默契轉化為現實真愛的關係，不僅贏得演藝圈好友們的一致祝福，Lulu與前任們大方互動的成熟態度，也為這段婚姻增添不少佳話。他們證明了最浪漫的告白，有時就藏在長達12年的並肩作戰之中。

【辰亦儒、曾之喬】從斷聯一年的陌生人到伴侶，成長後才發現你是「Miss Right」

▲辰亦儒、曾之喬。（圖／翻攝自曾之喬IG）

▲辰亦儒、曾之喬。（圖／翻攝自曾之喬IG）

曾之喬與辰亦儒的愛情故事充滿了戲劇性的波折，兩人在2009年因合作《愛似百匯》相識，當時年僅20歲的曾之喬便主動追求。然而，這段戀情初期並非一帆風順，年輕氣盛的兩人都因為「太愛自己」、以自我為中心，導致最終走向分手，甚至有1年的時間形同陌路，完全斷絕聯絡。正是這段「斷聯1年」的沉澱，讓彼此更清楚內心的渴望。辰亦儒在分開後才驚覺自己深愛著曾之喬，於是花了整整半年的時間用心追回對方，這種重新追求的誠意讓曾之喬決定再次託付終身。

經過成長與沉澱，兩人對未來達成共識，並於2020年小年夜驚喜宣布結婚。辰亦儒的求婚過程浪漫至極，他找來親友齊聚家中，在氣球與蠟燭的圍繞下單膝下跪，深情告白曾之喬就是他的「Miss Right」，並承諾想用下半輩子好好照顧她。這段關係從最初的主動追求、分手後的形同陌路，到最後復合並升格為父母，每個階段都見證了彼此的成長。如今兩人已於2024年迎來懷孕喜訊，這段跨越10多年的情感賽跑，終於在雙方都學會「愛別人勝過愛自己」後，迎來了最完美的圓滿結局。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

霍建華林心如AKIRA林志玲馮德倫舒淇陳漢典Lulu辰亦儒曾之喬

推薦閱讀

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

9小時前

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

9小時前

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊被讚高EQ

12小時前

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

9小時前

慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇事業線

慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇事業線

11小時前

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

1小時前

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！　認當小三：被拿假身分證騙

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！　認當小三：被拿假身分證騙

20小時前

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

林襄絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！她驚變3顆奶　啦啦隊被拍超糗6幕

13小時前

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

16小時前

啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

啦啦隊女神「買台積電+0050」拚買房！　北漂7年嘆：台北物價是中部2倍

15小時前

專訪／挺《客家廚房》！聽到來台錄影　利特秒答應「交代SM空行程」

專訪／挺《客家廚房》！聽到來台錄影　利特秒答應「交代SM空行程」

12小時前

劉宇寧在紅什麼？「丹東廚師→陸劇男神」　直播3000萬人逆襲之路揭密

劉宇寧在紅什麼？「丹東廚師→陸劇男神」　直播3000萬人逆襲之路揭密

18小時前

熱門影音

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言

56歲鄭志偉給現代年輕人的建言
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次
記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤

記者關心王月手術近況　樊光耀:我們跟她連個線❤
雪碧專訪

雪碧專訪

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

林柏宏見＂真＂芋頭蛋糕眼睛發光　回顧2025...「一定是辛苦的嗎」

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

你一定看過他但叫不出名字　56歲「最強綠葉」演員鄭志偉

「情慾女王」珍琳專訪

「情慾女王」珍琳專訪

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

崔立于還原《那些年》喊：大笨蛋！　玩疊疊樂手狂抖「還搖桌子陷害XD」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

看更多

【霸車大三元Get！】停個車去買東西 引擎蓋居然長出貓XD

即時新聞

剛剛
剛剛
53分鐘前32

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！　135cm鍾國洪網封「真人版柯南」

53分鐘前2

2月20日星座運勢／雙子擴大銷售業績狂飆！　射手魅力滿分被搭訕

1小時前32

林志玲哭睡AKIRA守整夜！霍建華怕失去不牽手　5對明星好友變夫妻超甜

2小時前35

「國民老婆」半年寫不出歌崩潰失眠！　認了嫉妒同行：祝福說不出口

2小時前0

初四迎神「7大禁忌一次看」！供品拜完最好送人 招財秘訣全公開

9小時前1031

《超級夜總會》音樂總監過世！　製作人、澎恰恰沉痛發聲

9小時前44

「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱　路人秒認出拿手機狂拍

9小時前70

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

10小時前20

愛妻劉依純「被男團包圍搶合照」　包偉銘：我是不是失寵了？

10小時前20

獨家專訪／票房奪冠的背後⋯　林柏宏談角色突「罕見哽咽」：想給自己一個擁抱

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲
    9小時前2031
  2. 「八點檔男星」逛潮州年街站攤位前開唱
    9小時前84
  3. 子瑜遇黑粉嫌肥「伴舞都比妳瘦」　本人直球回擊
    12小時前167
  4. 專訪／出道演《濟公》即巔峰！鄭志偉敬業態度曝光
    9小時前14
  5. 慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」
    11小時前2813
  6. 林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻
    1小時前1
  7. 雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！
    20小時前3020
  8. 林襄絲襪「下身開洞」啦啦隊被拍超糗6幕
    13小時前208
  9. 凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　網戰翻
    16小時前189
  10. 啦啦隊女神北漂7年「買台積電+0050」拚買房！
    15小時前88
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合