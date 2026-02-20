2025年4藝人證實罹癌！立威廉甲狀腺癌、沈玉琳白血病　抗病歷程曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

在螢光幕前，藝人們總是展現出最光鮮亮麗的一面，但私底下的他們，也與一般人一樣必須面對生老病死的課題。2025年的演藝圈傳出多位知名藝人健康亮紅燈的消息，從資深歌王到偶像劇男神，甚至是正值壯年的影壇新星，紛紛傳出罹癌或重病的消息。這些曾經在舞台上發光發熱的身影，如今正經歷著人生最艱難的戰役，而他們分享的心路歷程，不僅讓人心疼，更帶給許多網友滿滿的勇氣與反思。

【余天】挺過癌細胞逆襲，77歲歌王笑談「分房睡」的樂觀生活

▲余天。（圖／記者李毓康攝）

資深藝人余天近年來的人生際遇令人鼻酸，自從愛女余苑綺離世後，他便逐漸淡出政壇與螢光幕，幾乎呈現半退休狀態。他在2025年12月驚喜現身「鑽石舞台演唱會」記者會，雖然身形消瘦不少，但精神狀態依舊不錯。他在受訪時坦言，這幾年身體確實出了不少狀況，除了進行過白內障手術，更曾動刀切除攝護腺癌。余天以一貫幽默的口吻分享近況，透露自己現在大部分時間都在家「躺在床上追劇」，享受平淡的居家時光，展現出挺過病魔後的豁達。

▲余天透露罹患攝護腺癌。（圖／記者葉文正攝）

不過，攝護腺癌的手術也讓余天的夫妻生活產生了不小變化。他大方自嘲說，手術後就和老婆李亞萍分房睡了，笑稱現在各睡各的反而能睡滿八小時。當被媒體追問到私密話題時，余天更是沒好氣地直言：「啊攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦，沒了，都沒了。」這番話雖然逗笑全場，卻也道出抗癌過程中的無奈。除了病痛，余天心中最大的遺憾仍是失聯一年的外孫，他黯然表示打電話都沒人接，雖然過年將至，內心極度渴望團圓，但目前也只能無奈等待，讓人聽了相當心酸。

【柯煒林】33歲正當打之年驚罹肺腺癌，影壇新星「打慣逆境波」不服輸

▲柯煒林。（圖／記者林敬旻攝）

曾以《濁水漂流》等片入圍金馬獎的香港實力派演員柯煒林，原本演藝事業正要起飛，沒想到卻在2025年迎來人生最大的考驗。年僅33歲的他，去年7月在社群平台上投下一顆震撼彈，宣布自己確診肺腺癌第四期。柯煒林回憶這段過程，表示起初只是久咳不癒，原以為只是普通感冒，甚至吃了兩次抗生素都沒好轉，直到轉診照了CT才發現異樣。當他在醫院被告知報告結果時，那種衝擊感至今難忘，他形容當時的心情：「腳步有點不穩，每步踩空似的，頭有點痛。」雖然內心想逃避，但他仍選擇正面迎敵。

▲柯煒林不懼癌症，勤跑電影《大濛》宣傳。（圖／華文創提供）

即便面臨晚期癌症的治療壓力，柯煒林的鬥志依然高昂得令人佩服。他在確診後、開始標靶治療的期間，第一時間竟然是聯絡經紀人討論未來的工作安排，甚至在檢查出院當天，回家洗個澡就立刻跑去排戲，因為對他來說，待在家裡等待反而更煎熬。他在IG上寫下：「33，最當打的年紀被強制休息。」同時也堅定地表示，這時候能笑的人，反而要笑得更大聲。面對身邊親友的擔憂與父親的痛心，他反而成為支柱，希望大家看到他時只要微笑點頭就好，不需要過多的建議與同情，展現出「打慣逆境波」的韌性。

【立威廉】偶像劇男神抗癌改寫人生觀，現在只想陪女兒長大

▲立威廉。（圖／翻攝自臉書／立威廉）

昔日的偶像劇男神立威廉，總是以優雅、高貴的形象深植人心，然而他在2025年12月於社群平台發出的長文與術後照，卻讓粉絲驚訝不已。立威廉透露，幾個月前他被診斷出患有甲狀腺癌二期，這個消息如同晴天霹靂，讓他感到整個世界瞬間崩塌。他在文中感性分享，過去總覺得這些病痛是別人的故事，從未想過會發生在自己身上，那種不確定感帶來的恐懼，遠比身體的疼痛更折磨人。目前他已經歷了兩次手術與放射治療，頸部留下了一道深刻的疤痕，他卻樂觀地稱之為這場戰鬥的「紀念品」。

▲立威廉已接受兩次手術及放射性治療。（圖／翻攝自立威廉IG）

這場大病也徹底洗牌了立威廉的人生清單。他坦言，在病床上的日子，內心最大的恐懼不是失去名利，而是「想到可能無法看著女兒長大」，這成為他最煎熬的時刻。走過生死的邊緣，立威廉表示過去那些環遊世界、買豪車名宅的慾望早已煙消雲散。他深刻體悟到：「當一個人健康時，可能會有上百個煩惱；但當一個人生病時，只有一個煩惱。」現在的他，不再追求物質上的成就，只求能與心愛的家人一起吃飯、大笑，這種平凡的日常對現在的他來說，才是真正的奢侈與幸福。

【沈玉琳】澄清流言正面迎戰白血病，愛妻芽芽關鍵決定救回一命

▲沈玉琳。（圖／翻攝自臉書）

資深主持人「威廉沈」沈玉琳，在2025年8月驚傳罹患白血病（血癌）正在接受治療，消息傳出後外界眾說紛紜。為了不讓親友擔心，他親自發長文還原發病經過，並一一澄清關於猛爆性肝炎或水腦症的謠言。沈玉琳表示，自己平時生活規律、不菸不酒，甚至三個月前的健檢都完全正常，沒想到兩個月前開始感到異常疲憊，「走五步路就累」，原本還以為只是自律神經失調，直到在停車場失控狂吐、險些暈厥，才意識到問題的嚴重性。

▲沈玉琳積極治療中。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳）

沈玉琳在文中特別感謝妻子芽芽，當時他虛弱到想回家睡覺，是老婆堅持一定要就醫，才讓他及時在急診發現血紅素僅剩2.6的危急狀態。他感性直呼：「我老婆向來有幫夫運，她這個決定，救了我一命。」在轉入加護病房並確診為白血病後，沈玉琳並沒有被擊倒，反而展現出積極配合治療的態度。他在台大權威醫師的照顧下，身體各項功能已逐步恢復正常，他也以自身經驗鼓勵大家，現在醫療技術發達，白血病早已不是絕症，只要有信心就能挺過去。