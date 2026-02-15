《星光》女星離婚官司進度曝！　控前夫「拿獎金卻在法庭哭窮」

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
元斌夫妻結婚11年「首次同框」
過年避免觸犯禁忌！命理老師公開招財妙招
割頸案乾哥獄中鬧事！郁方嗆「哪裡可教化」
《星光》安歆澐離婚官司進度曝！　控前夫「拿獎金卻在法庭哭窮」：小三也快賠

記者蔡宜芳／綜合報導

曾參加《超級星光大道2》的女星安歆澐，在2019年與亞運龍舟國手結婚，然而，她在去年控訴男方家暴、出軌，也承認正在打離婚官司。昨（14）日適逢情人節，也是安歆澐的生日，她除了揭露前夫在去年生日的敷衍，更曝光了打官司進度，喊話「麻煩加快進度賠我錢」。

▲▼《星光》安歆澐離婚官司進度曝。（圖／翻攝自Facebook／安歆澐）

▲安歆澐於去年證實正在打離婚官司。（圖／翻攝自Facebook／安歆澐）

控前夫外遇家暴　勒脖30秒險「下課」

安歆澐透露，自己在2024年發現前夫外遇後，人生彷彿被按下「深色濾鏡」。在去年生日時，前夫謊稱要去練習，卻跑去送小三音樂盒，「而給我的，只是一盒敷衍的巧克力。他不是不懂愛，他是只懂愛自己。」最讓她難受的，是對方不願履行父親責任，撫養費沒真正付過，甚至讓全家人淪落到要吃泡麵配罐頭。

面對經濟困境，安歆澐憤怒揭發前夫的虛偽。她指出，對方領了大筆獎金，卻在法官面前面不改色說「我沒錢」，甚至有錢出國也不付撫養費。為了維持演出形象，安歆澐只能在網拍找最便宜的「偽華麗衣服」撐場面，連過年都沒錢幫家人換新衣。她還控訴前夫曾對她勒脖，她因而昏厥近30秒，「我以為人生要提前下課了。腦中唯一的念頭是：『家人怎麼辦？』。」目前仍需透過心理治療來平復這份恐懼。

▲▼《星光》安歆澐離婚官司進度曝。（圖／翻攝自Facebook／安歆澐）

▲安歆澐指控前夫家暴、出軌。（圖／翻攝自Facebook／安歆澐）

致謝恩人支持　霸氣要求前夫小三還錢

安歆澐表示，自己能撐到今天，全靠身邊人的支持，尤其是經紀人閃亮亮。她也對媽媽感性喊話說：「你一直希望我學會原諒。這題很難，但有一天，我會做到。我答應你。」她深信媽媽教導的「要選擇做善良的人」，認為即便被欺負，心裡終究會比欺負人的人更踏實。

面對前夫與小三，安歆澐態度轉向強硬，強硬要求對方先還清欠家人的錢再談戀愛，「請前夫跟周小姐按照協議，一個不漏地全部還清，當初簽得那麼乾脆，違約了就請你們還得同樣乾脆。其他的？誰在乎。」她也幽默回應網友的支持，笑說如果有人想捐錢「不會拒絕啦」，祝自己生日快樂之餘，也期盼世界能再給她和家人多一點笑容，貼文引來許多網友聲援。

