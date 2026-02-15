快訊／小年夜震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚　斷開6年名廚尪

記者蔡琛儀／綜合報導

曾獲封「最美空姐」的星光二班女星林佩瑤，今（15日）小年夜無預警在社群平台發布黑底白字聲明，震撼宣布與名廚老公武俊傑已於今年二月初正式離婚。兩人過去頻頻在鏡頭前放閃，不料這段長達近6年的婚姻還是走到盡頭，林佩瑤在文中坦承，雙方是經過理性溝通後決定和平分手，令人震驚。

▲林佩瑤宣布與名廚老公武俊傑離婚。（圖／翻攝自林佩瑤臉書、IG）

回顧兩人當年的感情，2019年林佩瑤正式離開航空業，在同年底嫁給交往不到半年的武俊傑，豪砸百萬在知名酒店為舉辦盛大婚禮，兩人婚後不僅經常出國旅遊曬恩愛，林佩瑤更積極參與男方的餐飲事業，不過去年開始林佩瑤幾乎再也沒分享過與老公的合照，也積極開發新事業，似乎就已洩漏端倪。

▲ 林佩瑤聲明 。（圖／翻攝林佩瑤IG）

今天林佩瑤在聲明中表示，兩人因「對未來人生規劃方向不同」而達成離婚共識，但也強調彼此仍保有祝福，不過她強調，兩人目前仍是「路易餐飲事業合夥人。林佩瑤直言，未來將持續為了公司與品牌的發展共同努力，從親密愛人退回商業夥伴，關係轉變之快令人唏噓，她也明確表示對於離婚一事，「將不再另作回應」，並感謝外界的關心。