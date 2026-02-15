八點檔男星告別計程車工作！　曝3年運將心聲：抱歉不會聊天

記者蔡宜芳／綜合報導

樂團主唱出身的男星黃少谷，過去因沒有演藝工作，斜槓當起多元計程車司機和房仲。不過，他日前宣布重拾歌手身份，將暫停開計程車的工作，15日也正式發文告別，直言這段經歷是「人生中非常不一樣的篇章」。

▲黃少谷先前身兼房仲及計程車司機的身份。（圖／翻攝自Facebook／黃少谷 Shao Huang）

黃少谷從2022年疫情後期開始，毅然投入運將行列，如今宣布正式結束這段長達三年的斜槓生活。他表示，這份工作帶他走遍許多「不可能會去的地方」，從信義區的高級住宅到新店的幽靜社區，一路上看了許多不一樣的風景，「這也是我人生中非常不一樣的篇章。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

決定告別司機身分之際，黃少谷特別點名感謝車隊的各部長官與同事，「不管是在任何方面，都給我100%的支持，滴水之恩，來日講湧泉相報。」他也提到自己曾載過的所有乘客，坦言：「我真的非常感謝，我也很抱歉，我不太會跟陌生人交流，所以我只會安安靜靜的開著車。」

▲黃少谷告別計程車工作。（圖／翻攝自Facebook／黃少谷 Shao Huang）

黃少谷也對於在自己轉職時給予鼓勵的網友道謝，直說：「有很多時候在自己迷茫或懷疑，看到大家的留言跟安慰，心裡總是會充滿勇氣。」希望大家未來能繼續支持做為藝人的他。