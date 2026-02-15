獨家／朴寶劍建中制服現身！珍藏10年穿來台　認出骨灰鐵粉：我知道妳

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神朴寶劍15日來到台灣舉辦簽書會，活動並未對外公開，且名額有限只抽選200人。這次來台，為了給粉絲驚喜，他特別穿上建中制服，變身成為「最帥校草」，令全場驚呼連連，在場有粉絲向《ETtoday》透露，朴寶劍非常寵粉，當發現粉絲椅子坐得比較不舒服，立刻把自己的換給對方。

▲朴寶劍相隔2個月來台舉辦簽書會。（圖／讀者提供）



朴寶劍繼AAA頒獎典禮後，相隔2個月再度訪台，他15日在台參加簽書會，特地穿上建中制服，梳起順毛造型，逆齡的外貌宛如高中生，服裝細節也很有講究，學號繡上生日19930616，名字則是韓、中雙語。

▲▼朴寶劍身上的建中制服是10年前收到的禮物。（圖／讀者提供）

特別的是，朴寶劍這件制服藏著他的心意，該服裝是他10年前接受網路節目《完全娛樂》專訪時所收到禮物，《ETtoday》向節目相關人員詢問，對方證實確實是同一件，朴寶劍珍藏了10年，特地在來台時穿上，令人感受到滿滿誠意。

不僅如此，向來寵粉絲的他，還一眼認出骨灰級鐵粉，一名粉絲向《ETtoday》透露，已經喜歡寶劍10年多，偶像一眼就認出她，還寫了一大串韓文給她，非常暖心。