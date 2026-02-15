音樂鬼才Vaundy要來台灣了！小年夜突拋喜訊「台北小巨蛋唱2場」

記者吳睿慈／台北報導

音樂鬼才Vaundy在日本樂壇掀起旋風般的人氣，年僅25歲便達成串流媒體及YouTube累計播放量突破數百億次，於今日正式宣布將舉辦全新亞洲巡迴演唱會。台灣粉絲長久期盼的台北場，已確定將於10月 31日及11月1日兩天，首度登上台北小巨蛋的舞台。

▲音樂鬼才Vaundy首次來台，台北小巨蛋唱2場。（圖／好玩國際文化提供）



本次的「ASIA ARENA TOUR 2026 "HORO"」將成為 Vaundy 正式邁向海外大規模活動的重要里程碑。巡迴預計在東京、首爾、香港、福岡、台北、上海等6座城市舉行。

身為日本Z世代的代表性音樂人，Vaundy曾創作出〈怪獸的花唄〉（怪獣の花唄）、〈舞子〉（踊り子）等多首「破億點擊神曲」。他自在遊走於搖滾、流行、嘻哈與R&B之間的音樂風格，加上壓倒性的歌唱實力與表演魅力，以及極具藝術感的舞台演出，正受到全球樂迷的高度矚目。

2026年結束亞洲巡迴後，緊接著將展開日本國內巡演「JAPAN ARENA TOUR 2027-2028」。該巡演規模橫跨日本全國13座城市、共計30場公演。Vaundy 從作詞、作曲、編曲到製作，甚至是視覺指導皆親力親為，他將繼續以這份「全方位才華」定義次世代的流行音樂。

Vaundy台北小巨蛋2場演唱會具體演出詳情及售票資訊將於日後陸續公布，最新消息請隨時關注主辦單位「好玩」的官方公布。