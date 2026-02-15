劉雨柔過年爆衝突？　PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部：放下不困難

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉雨柔在2025年7月與職籃球星胡凱翔登記結婚，同月平安生下女兒「小花生」，不時會在社群分享媽媽經。她15日突然PO出黑底白字的動態，直說「放下也一點都不困難」，情緒似乎有些低落。

▲劉雨柔和胡凱翔育有一女。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔發文表示，自己在過年前夕做了一個「誰都不委曲求全的決定」，並寫道：「真的不要理所當然，也不是只有你在過年。」透露了疑是因為過年問題，與周邊的人意見衝突。她也低落表示：「不是誰都有下一次機會，放下也一點都不困難，只要失望累積夠多。」

▲劉雨柔發文。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

稍早，劉雨柔又曬出帶女兒回老家過年的照片，配文寫道：「回到屏東的花生，簇擁著大家的愛，每天都有太陽可以曬、有大自然可以親近，可以看牛、看鳥、看夕陽，媽媽由衷地希望妳是單純、幸福的，天真無邪的笑容。」不過，她也感嘆自己過年仍舊無法休息，並吐槽女兒說：「吃定阿公阿嬤的小孩真的很欠揍。」

▲劉雨柔帶女兒回南部過年。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）