「狼人殺女神」搭車遭男子貼身！　當場爆氣開嗆：一肚子火

女星梁以辰因在節目《娛樂百分百》狼人殺單元表現亮眼，因此獲得「狼人殺女神」封號。經常在社群分享日常的她，14日透露自己在客運上被一名陌生男子貼身，讓她忍不住爆氣開嗆，她也借此呼籲大家要勇敢保護自己。

梁以辰透露，自己坐在靠窗位，後來有一名男子上車後，大力地坐到她身旁，「他的手腳伸展得開開的，像坐在自家沙發上。」對方從口袋拿出手機時，還碰到她的身體側邊，「他沒有任何表示也沒有挪動自己的坐姿，我又再往窗邊靠，已經將自己擠壓到極限。」原本已經覺得不太舒服，沒想到，該男子在滑手機時，手肘還頻頻碰到她。

梁以辰表示，她當下先是思考要不要換座位，無奈客運已經開上國道，「但同時覺得客運這樣較狹窄的座位，本來就應該要有意識不去觸碰到旁邊的人，怎麼會覺得這樣大剌剌的姿態不會碰到隔壁的女性乘客？」當她再次感到手臂被推擠時，便忍無可忍地直接爆發大喊：「先生！你一直碰到我欸！你可不可以坐過去一點啊？」對方這才縮回身體。

梁以辰提到，小時候就遇過不少騷擾，當下往往會嚇得腦袋一片空白，「希望大家都有保護自己的意識。」她也建議保險的作法，是感到不適時，除了口頭嚇阻，手上最好拿著防身武器或辣椒水，保護好自己。

