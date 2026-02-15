「狼人殺女神」搭車遭男子貼身！　當場爆氣開嗆：一肚子火

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
元斌夫妻結婚11年「首次同框」
過年避免觸犯禁忌！命理老師公開招財妙招
割頸案乾哥獄中鬧事！郁方嗆「哪裡可教化」
「狼人殺女神」梁以辰搭車遭男子貼身！　當場爆氣開嗆：一肚子火

記者蔡宜芳／綜合報導

女星梁以辰因在節目《娛樂百分百》狼人殺單元表現亮眼，因此獲得「狼人殺女神」封號。經常在社群分享日常的她，14日透露自己在客運上被一名陌生男子貼身，讓她忍不住爆氣開嗆，她也借此呼籲大家要勇敢保護自己。

▲▼「狼人殺女神」梁以辰搭車遭男子貼身！　當場爆氣開嗆：一肚子火。（圖／翻攝自Instagram／yi_chan_liang）

▲梁以辰14日分享自己搭客運時遇到的狀況。（圖／翻攝自Instagram／yi_chan_liang）

梁以辰透露，自己坐在靠窗位，後來有一名男子上車後，大力地坐到她身旁，「他的手腳伸展得開開的，像坐在自家沙發上。」對方從口袋拿出手機時，還碰到她的身體側邊，「他沒有任何表示也沒有挪動自己的坐姿，我又再往窗邊靠，已經將自己擠壓到極限。」原本已經覺得不太舒服，沒想到，該男子在滑手機時，手肘還頻頻碰到她。

梁以辰表示，她當下先是思考要不要換座位，無奈客運已經開上國道，「但同時覺得客運這樣較狹窄的座位，本來就應該要有意識不去觸碰到旁邊的人，怎麼會覺得這樣大剌剌的姿態不會碰到隔壁的女性乘客？」當她再次感到手臂被推擠時，便忍無可忍地直接爆發大喊：「先生！你一直碰到我欸！你可不可以坐過去一點啊？」對方這才縮回身體。

梁以辰提到，小時候就遇過不少騷擾，當下往往會嚇得腦袋一片空白，「希望大家都有保護自己的意識。」她也建議保險的作法，是感到不適時，除了口頭嚇阻，手上最好拿著防身武器或辣椒水，保護好自己。

▲▼「狼人殺女神」梁以辰搭車遭男子貼身！　當場爆氣開嗆：一肚子火。（圖／翻攝自Instagram／yi_chan_liang）

▲梁以辰發文。（圖／翻攝自Instagram／yi_chan_liang）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

梁以辰

