許老三清空IG「首發黑色細肩帶」遊韓辣照　超仙顏值網驚呆全認不出

記者張筱涵／綜合報導

小S（徐熙娣）三女兒許老三（Alice）將Instagram貼文清空後，14日曬出最新美照，僅以「韓國」簡單標註地點，疑似人在南韓。照片曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，直呼「完全沒認出來」、「越來越美了」！

▲▼小S女兒許老三過去總給人可愛俏皮的形象。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee、alice_hsuuu）



黑色細肩展現成熟氣質 許老三蛻變驚艷

從照片中可見，許老三身穿黑色細肩帶上衣，簡約俐落的剪裁襯托出她白皙膚色與修長手臂線條。她將長髮自然垂落，微微捲度增添柔美氛圍，一手托腮、直視鏡頭，眼神沉穩而帶點成熟氣息，整體風格與以往俏皮形象相比，多了幾分女人味。

在深色背景襯托下，許老三精緻的五官更加突出，圓潤雙眼與小巧臉蛋依舊保有少女感，但氣質已明顯轉為清新中帶著優雅成熟。

▲許老三清空過往貼文後，14日首發照片。（圖／翻攝自Instagram／alice_hsuuu）



網友暴動狂讚：完全沒認出來！

貼文曝光後，網友紛紛留言大讚：「根本超美超可愛」、「越來越美了我的天」、「完全沒認出來是許老三」、「變化太棒了」、「漂亮！」也有人驚呼她遺傳媽媽的強大基因，「媽媽基因怎麼那麼強」、「越來越像小S，好漂亮」，還有粉絲笑稱「請叫我許美女」。更有人指出她神似姊姊們，「長得又像大姐又像二姐，但像二姐多一點」，掀起姐妹顏值討論。

許老三近年逐漸長大，外型變化備受關注，如今展現成熟氣質與自信神情，也讓不少網友感嘆時間飛快，昔日古靈精怪的小女孩，已悄悄蛻變成氣質出眾的少女。