婁峻碩、焦凡凡歡度情人節！　他卻慘到「要帶電子秤吃飯」

記者蔡琛儀／台北報導

婁峻碩與老婆焦凡凡即將在三月底迎來家中的新成員，甫結束年前工作的他趁著難得放8天年假，帶著焦凡凡回家鄉花蓮，婁峻碩感性表示，今年小倆口將度過最後一次兩人時光的情人節，兩人在花蓮共度了難得的甜蜜時光，帶老婆走訪花蓮各大景點。

▲ 婁峻碩帶焦凡凡回花蓮 。（圖／伊弗龐金提供）

由於年後工作行程緊湊，他在過年期間仍得進行嚴格的飲食控制，婁峻碩苦笑表示，他不僅不能跟著家人大吃大喝，甚至還在花蓮買體重計隨時盯體重，吃飯時還隨身攜帶電子磅秤精準測量食物重量，堅持清淡飲食； 每當看著焦凡凡開心地享用各種美食，他笑說：「老婆現在懷孕最大，吃什麼都可以，我只能在旁邊看。」

面對即將升格為人父，他坦言心情既緊張又期待，目前家裡已經堆滿了寶寶的衣服、奶瓶等嬰兒用品，甚至連嬰兒床和防撞邊角都已提前準備就緒。 他感慨表示家裡不再只是兩人的世界，而是充滿了「小朋友的家」的溫馨感，現在全家都在關心老婆及寶寶健康，祈求能如願順產。

▲婁峻碩、焦凡凡最後一次度過兩人的情人節 。（圖／伊弗龐金提供）

此外，婁峻碩近期參演的新戲《百萬人推理》表現極為亮眼，僅僅兩天內便成功空降收視排行榜冠軍。 對於這部四年前的作品能獲得如此佳績，他誠摯感謝粉絲的支持，也虛心接受網路上褒貶不一的評價，「大家的意見我都聽到了，這是我成長的過程，未來會繼續努力做出更好的表演。」 隨著新專輯曲風的突破與新戲的成功，婁峻碩在年後將展現更強大的事業能量，陪伴歌迷與即將出生的寶寶迎接新的一年。