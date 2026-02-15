ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
元斌夫妻結婚11年「首次同框」
過年避免觸犯禁忌！命理老師公開招財妙招
割頸案乾哥獄中鬧事！郁方嗆「哪裡可教化」
夫妻結婚11年首次同框！李奈映節目「巧遇老公元斌」　反應超害羞

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星李奈映2015年嫁給老公元斌，夫妻倆婚後不曾同框出演任何節目，對於日常更是低調。近日，她為了宣傳新戲《榮耀：她們的法庭》出演網路節目，沒想到，竟在節目中看到老公的人形立牌，立刻害羞到逃走，反應超真實。

▲▼夫妻結婚11年首次同框！李奈映節目「巧遇老公元斌」　反應超害羞。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼李奈映看到老公的立牌，反應超害羞。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼李奈映看到老公的立牌，反應超害羞。（圖／翻攝自YouTube）

李奈映為了宣傳新戲《榮耀：她們的法庭》，近日出演網路節目，接受作家Una BECK（백은하）訪談，有趣的是，錄製現場放置著元斌的廣告牌，她一進入室內就看到老公的人形立牌，立刻害羞地望向作家，結巴打招呼：「你...好。」

作家Una BECK開玩笑表示「老公先來了」，李奈映笑著90度鞠躬，馬上逃入房間裡，夫妻倆首次在節目上「同框」，雖不是請到真人到場，但她看到老公的反應超可愛，引起粉絲爆笑連連。

▲▼夫妻結婚11年首次同框！李奈映節目「巧遇老公元斌」　反應超害羞。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼李奈映看到老公元斌立牌，馬上逃跑。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼李奈映看到老公元斌立牌，馬上逃跑。（圖／翻攝自YouTube）

李奈映睽違3年回歸戲劇圈，更是她出道28年來首次挑戰律師角色。她在劇中飾演擁有高知名度的「名人律師」尹羅映，既是媒體焦點人物，也是站在風暴最前線的發聲者。

談及回歸之作，她坦言老公元斌在準備角色時給了極大支持，夫妻倆一起讀完整個劇本，元斌同樣身為演員，非常能理解「情緒必須被徹底掏空」的演出難度，不只給她實質建議，也不斷鼓勵她：「這真的不容易，但妳一定可以。」夫妻倆結婚以來感情穩定又相愛，是娛樂圈內的模範夫妻。

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

