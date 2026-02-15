ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
元斌夫妻結婚11年「首次同框」
過年避免觸犯禁忌！命理老師公開招財妙招
割頸案乾哥獄中鬧事！郁方嗆「哪裡可教化」
舒華激推喊想二刷！劉冠廷《雙囍》辦2場婚禮　超狂卡司初一上映

記者張筱涵／綜合報導

由億萬票房導演許承傑執導的賀歲新作《雙囍》，即將於2月17日大年初一全台上映。隨著口碑好評強勢發酵，不僅在網路上掀起討論與預購票券，就連韓國超人氣女團i-dle台灣成員舒華也特別在社群大力推薦，直呼「已經想二刷」，並感性表示這是一部值得帶著「最愛與最珍貴的人」一同進戲院感受的作品。

▲▼雙囍。（圖／水花電影提供）

▲《雙囍》將於2月17日大年初一全台上映。（圖／水花電影提供）

▲▼雙囍。（圖／水花電影提供）

▲舒華發文推薦《雙囍》。（圖／水花電影提供）

《雙囍》劇組團隊特別於年節前的週末（2月13日－15日）展開北中南拜年發紅包活動。香港演員余香凝與田啟文此次首度在台體驗春節與情人節氣氛，所到之處人氣爆棚。田啟文在發紅包過程中，竟遇到影迷拿出《少林足球》時期的簽名卡請他加簽，讓他又驚又喜，直讚台灣粉絲超長情。余香凝則展現超凡氣質，現場民眾爭相合影並直呼「本人太美了」。余香凝感性表示，這也是她首次沒跟老公一起過情人節，而是選擇與台灣粉絲共度：「能陪伴台灣影迷度過情人節與迎接新年，這種感覺非常窩心。」

台灣代表劉冠廷則誠摯感謝粉絲支持：「難得有機會透過電影宣傳直接與大家見面，希望能把喜氣分給大家。」金馬影后楊貴媚更是展現「國民媽媽」的親民魅力，老少通吃，她開心地說：「以往很少有機會能同時跟北中南各地的鄉親互動，能在年前見到大家真的很興奮。」人氣居高不下的9m88現場也收到粉絲親手製作的紅包袋，讓她大讚台灣影迷的才華與心意。

▲▼雙囍。（圖／水花電影提供）▲▼雙囍。（圖／水花電影提供）

▲《雙囍》演員們上街宣傳。（圖／水花電影提供）

適逢情人節，劇組特別在北中南舉辦「單身派對」特映活動，邀請未婚男女搶先觀影。許多觀眾在映後紛紛表示被劇情觸動落淚，現場更加碼舉辦「隨機抽捧花」活動，象徵將電影中的祝福傳遞給觀眾。主演蔡凡熙在現場不改幽默本色，不但大方宣布自己目前單身，「求觀眾幫忙介紹對象」，更向幸運抽中捧花的粉絲喊話：「如果之後真的要結婚，歡迎找我當伴郎！」引發全場歡笑聲不斷。

▲▼雙囍。（圖／水花電影提供）▲▼雙囍。（圖／水花電影提供）

▲《雙囍》特映活動。（圖／水花電影提供）

電影《雙囍》由環球影業發行，水花電影股份有限公司製作，劇情描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！該片將於2月17日大年初一正式上映。

