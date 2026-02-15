直擊／吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！　陳楚河義氣送到火葬場

記者蔡琛儀／台北報導

曾是竹聯幫大老、綽號「鬼見愁」的影視大亨吳敦，3日上午6時許驚傳於睡夢中病逝，享壽77歲，告別式在今（15日）於第二殯儀館舉行，由於他生前身分敏感，今禮廳門口部署不少警力戒備，氣氛哀傷中又帶些肅殺和緊張，他過去縱橫藝界多年，但今天到場的圈內人僅有歐陽龍、與他情同父子的陳楚河。

▲▼ 陳楚河送別吳敦，還一路送到火葬場。（圖／記者李毓康攝）

陳楚河事後受訪表示，自己在吳敦頭七時就已經去見過他，該說的也都說了，所以今天告別式上並沒有再多講什麼，也沒有夢到吳敦入夢，今天也僅簡單在棺木裡放了花就離開，不過陳楚河最後一路陪著吳敦到火化場，相當有情有義。

陳楚河說，和吳敦的回憶真的太多，「他教會我很多東西，對於我來說，他永遠都會在我心裡。」他回憶過去吳敦不只教他做人處事的道理、禮數，連喝酒都是吳敦教的，「我在認識他之前其實是不會喝酒的，但他告訴我應該要怎麼做，比如說不要亂混酒啊 ，或就是不要追酒之類的。」

由於吳敦身分敏感，今大安分局出動40多名警力執行攔檢、盤查等防制勤務，總計盤查30多名參與人士，不過活動全程並無發生治安滋擾事件。